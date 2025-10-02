Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

La delegación de Entre Ríos pisa fuerte en los Juegos Evita 2025 con 13 medallas de Oro, ocho de Plata y siete de Bronce.

Con una destacada actuación deportiva y un fuerte espíritu de equipo, la delegación de Entre Ríos se posiciona como una de las protagonistas en la Final Nacional de los Juegos Evita 2025. En las primeras dos jornadas de competencia, los atletas entrerrianos ya cosecharon 28 medallas : 13 de Oro, ocho de Plata y siete de Bbronce.

La tradicional competencia, que reúne a 8.640 jóvenes de todo el país , se desarrolla esta semana en la ciudad balnearia de Mar del Plata y propone, además de la competencia, instancias de integración, formación y convivencia.

El desempeño entrerriano está acompañado de cerca por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes, quienes brindan apoyo logístico y humano a la delegación.

“El clima ha sido espectacular, los chicos llegaron bien, se acreditaron sin problemas y comenzaron a competir. Entre Ríos siempre ha sido protagonista, más allá de los resultados. Lo que verdaderamente cuenta es la motivación y el desarrollo personal de cada deportista”, señaló Fernando Butvilofsky, jefe de delegación.

Tenis de mesa: dos oros desde Concepción del Uruguay

Una de las disciplinas que ya trajo grandes alegrías fue el tenis de mesa, donde dos jóvenes de Concepción del Uruguay lograron subirse a lo más alto del podio.

Doris Olivera, tras consagrarse campeona nacional, expresó emocionada: “Es una experiencia muy buena, me re gusta estar en Mar del Plata. Jugué cuatro partidos, los gané a todos y logré la medalla de oro. Esta presea es para mis papás que siempre me acompañan”. La joven sigue compitiendo en dobles con grandes expectativas.

Por su parte, Agustín Pesentti revalidó su excelente nivel al conquistar otra medalla dorada en la categoría individual: “Jugué siete partidos y los gané todos. Esta medalla se la dedico a mi familia, a mis amigos y a todos los que me alientan”. El joven ya había obtenido dos oros en la edición 2024 y continúa demostrando un gran crecimiento deportivo.

Compromiso, esfuerzo y convivencia

Con presencia en las 36 disciplinas del programa deportivo, Entre Ríos mantiene su tradición como potencia histórica en los Juegos Evita. El compromiso de los atletas, sumado al acompañamiento de entrenadores, familias y el equipo técnico, refuerzan la identidad deportiva y social de la provincia.

Más allá de los logros deportivos, la experiencia marplatense deja huellas imborrables en los y las jóvenes, quienes también disfrutan de la playa, la peatonal y los espacios culturales que ofrece la ciudad.

Los Juegos Nacionales Evita, organizados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se consolidan como la competencia más importante del deporte social argentino, y Entre Ríos sigue escribiendo allí páginas memorables de esfuerzo, talento y compañerismo.