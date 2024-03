Dos jugadoras entrerrianas con sueños mundialistas

Las entrerrianas tuvieron su primer concentración del año

Recaudación de fondos

Las chicas necesitan juntar aproximadamente $2.200 dólares para cubrir los gastos que requiere la competencia. Es por eso que están realizando diferentes sorteos a través de sus redes sociales. A su vez, hace un par de días, el plantel comandado por el entrenador José Arias realizó su primera concentración en la provincia de Córdoba de cara al sueño mundialista. La próxima será el sábado 13 y domingo 14 de abril. Cabe destacar que el preseleccionado es de 23 a 25 jugadoras y la lista final será de 12.

La palabra de las protagonistas

Ante esta gran posibilidad que tienen Micaela y Soledad de representar a la Argentina en un evento de tanta envergadura, UNO dialogó con las jugadoras y ambas se mostraron muy entusiasmadas.

—¿Cómo te surge esta posibilidad?

—MW: La oportunidad me surge con la llegada de un mensaje, donde me informaron que formaba parte de la preselección. Fue muy emocionante recibir esa noticia, ya que para cualquier deportista, jugar un Mundial es el mayor sueño.

—SF: Fue a fines de 2022, luego de que me vieran jugar con el seleccionado de RFKO en Córdoba. Me preguntaron si estaba estudiando, para poder ser parte. Así que me preparé durante todo el 2023 para llegar al nivel que ellos precisaban. Obviamente, entre tantas cosas, no sabía si me iban a volver a escribir y lo que valía este Mundial. Solamente, que cada jugadora tenía que pagarse los gastos de las concentraciones.

—¿Sería un sueño poder ser parte de un campeonato tan destacado?

—MW: Sin dudas. Estoy estudiando el Profesorado de Educación Física y poder tener esta oportunidad es un sueño que está a nada de cumplirse.

—SF: Sería un gran sueño formar parte de este Mundial. Es algo que no pasa todos los días y me ayudaría a crecer en el ámbito del rugby femenino. Representar a la Argentina, al club y mi ciudad, sería algo extraordinario.

—¿Cómo viviste la primera concentración junto al plantel?

—MW: La disfruté muchísimo. Había chicas de muchas partes de la Argentina y sin dudas, es sumamente lindo entrenar este deporte con ellas. Todas tenemos un rugby jugado con las mismas reglas. Pero cada estilo es distinto. Empezamos a conocernos y estamos intentando lograr una conexión para que los ejercicios salgan de la mejor manera.

—SF: Se notaron los nervios. Pero se veían las ganas del equipo y fue mucho más llevadero.

—¿Cómo venís con la recaudación del dinero?

—MW: Es muy difícil juntar tanto dinero en el poco tiempo que tengo. Pero no lo veo imposible. Estoy muy agradecida con cada persona que está colaborando y confiando desde el día uno para poder solventar los gastos. Ahora estoy en proceso de armar otra rifa con varios premios y seguir realizando ventas para poder llegar a la totalidad que se pide.

—SF: Vengo bien. Tengo el apoyo de los chicos de Juventud Seguiense, quienes largaron una rifa con más de veinticinco premios. A su vez, mi familia me ayuda a vender pastas y cosas para el mate. Además, la Municipalidad de Seguí confirmó que también va a colaborar con dinero.

—¿De qué forma se puede colaborar?

—MW: Creé un alias (mica.francia24) y la gente está colaborando muchísimo. Cualquier aporte es de gran ayuda para poder recaudar los fondos, ya que los gastos son altísimos.

—SF: Se puede colaborar con donaciones a mi alias (sole.francia.2024). También me pueden escribir a mis redes sociales y comprar una rifa o pastas.

—¿Qué objetivos te propusiste?

—MW: Llegar de la mejor manera posible, mejorando destrezas individuales y grupales. Además, potenciar mi velocidad, ya que al ser seven, el juego es mucho más rápido. Por último, disfrutar el proceso y el torneo.

—SF: Esforzarme, no dejar de entrenar y comprometerme con el equipo.