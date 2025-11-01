Uno Entre Rios | Ovación | Aldosivi

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

El tiburón, que solo piensa en la permanencia en Primera, consiguió una victoria clave por 3-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Los detalles.

1 de noviembre 2025 · 17:08hs
Aldosivi se hizo fuerte en casa y superó por 3-1 a Independiente Rivadavia, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria en el Estadio José María Minella, el Tiburón consiguió tres puntos clave en la búsqueda de la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, mientras que el equipo mendocino tiene un solo objetivo en la cabeza: la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

De cabeza llegaron los dos primeros goles de los dueños de casa. A tan solo tres minutos del inicio, Justo Giani abrió el marcador, mientras que también mediante el juego aéreo, pero a los 9 de la segunda mitad, Agustín Palavecino fue quien estiró la ventaja.

Minutos más tarde, a los 23 del complemento, la magia sucedió. El propio Giani, exjugador de Patronato, inventó un excelso taco para asistir a Tobías Cervera, quien ante la salida del arquero definió con sutileza por un costado. Asimismo, en la jugada siguiente y tras una pelota cruzada al área local, Alex Arce descontó para los de Mendoza, pero no fue suficiente.

Así, los de Mar del Plata subieron un escalón en la Zona A para ostentar el décimo cuarto puesto, con 12 puntos conseguidos, mientras que la Lepra mendocina se mantuvo hasta el momento en la décimo tercera plaza, con las mismas unidades que su rival de turno. En la tabla anual, el Tiburón escaló a la posición 26, con 30 puntos, fuera del descenso.

