Dogos se coronó campeón con Lautaro Cipriani en cancha

En un primer tiempo muy luchado, con errores y nervios típicos de una final, el equipo cordobés fue el que abrió el marcador con un penal de Julián Hernández, aunque de inmediato Joaquín de la Vega Mendía no tardó en responder.

Si bien fue el local el que intentó tener un juego continuo, la visita le cortó los circuitos y estuvo muy fuerte en defensa. En esa sintonía, Dogos XV marcó el primer try de la tarde, luego de una buena ejecución de un line y maul para que Aitor Bildosola apoyara.

Pero la franquicia bonaerense logró igualar rápidamente. Tras varios intentos, Javier Corvalán se hizo fuerte en el pick and go para marcar.

Luego, cuando parecía que Pampas podría sacar la ventaja, ya que los cordobeses se quedaron con un hombre de menos tras la amonestación de Lautaro Simes, pero Valentín Cabral interceptó un ataque y se fue en velocidad al ingoal visitante.

La visita se puso 15-13 arriba, pero a los 33 minutos De la Vega Mendía metió un penal en frente de los palos para irse al descanso arriba 16-15.

Dogos lo ganó en el complemento

En el complemento, Dogos XV ingresó mejor, estuvo muy firme en defensa, le cortó el juego a los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón y desde el scrum empezó a conseguir penales para estirar la ventaja.

Juan Bautista Baronio, quien reemplazó a Julián Hernández, fue esencial, ya que fue autor de cuatro penales y esto lo que permitió al equipo de Nicolás Galatro sacar una ventaja de 14 puntos.

En los minutos finales, el local intentó refrescar las líneas con varios cambios y a pesar de contar con un hombre de más, no pudo ante la firmeza del conjunto cordobés no lo dejó crecer. En el minuto final, el dominio abrumador de Dogos XV le permitió conseguir un try penal, mientras que Pampas descontó mediante Facundo Scaiano. De esta forma, el elenco dirigido por Nicolás Galatro se quedó con el título, indicó ESPN.