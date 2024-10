Diego Pozo y una fuerte autocrítica: "No jugamos el partido"

Diego Pozo realizó una profunda autocrítica tras la caída que sufrió el sábado Patronato ante Arsenal en Sarandí: “No jugamos el partido, en ningún momento. En este momento necesitamos otra cosa, necesitamos saber la situación en la que estamos jugando. No entramos nunca en partido, perdimos toda segunda pelota. No fuimos protagonistas, no fuimos el equipo que yo pretendo”.