Diego Jara transmite sus conocimientos del área

Con 41 años el atacante concordiense aún no ha decidido si colgar los botines o continuar agregándole capítulos a su carrera, luego de haber llegado a las semifinales del torneo de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá defendiendo los colores del Club Deportivo y Cultural Aranguren.

Mientras tanto, Jara, que está nuevamente radicado en la capital entrerriana, forma parte del staff de Geofut que se encarga del entrenamiento de futbolistas amateurs. Además, recientemente abrió la Escuela de Delanteros Diego Jara, en la que inculca todo lo que ha aprendido sobre el puesto a lo largo de su carrera, para que sus alumnos puedan mejorar su performance dentro de un campo de juego.

Diego Jara habló del trabajo que lleva adelante

Jara.jpg "Hay chicos que sueñan con ser profesionales y si adquieren ciertos conocimientos desde jóvenes se les hará más fácil”, dijo Diego Jara. Víctor Ludi/UNO

“Hablé con Jorge Falcón y le conté la idea que tenía. Estaba buscando un lugar para desarrollar el proyecto y, hablando con él, surgió la posibilidad de llevarlo a cabo. Así empecé a trabajar con jugadores, varones y mujeres, de 12 años en adelante. La escuela funciona hace tres meses y cuenta con un número interesante de alumnos, por lo que apostamos a que siga creciendo. El trabajo no está apuntado a jugadores amateurs, profesionales o que sólo jueguen con amigos, sino que es libre para que los delanteros que quieran aprender conceptos del puesto. Les enseño cuestiones técnicas, cómo perfilarse y movimientos específicos de la posición que les servirán para mejorar. Hay chicos que están en inferiores que sueñan con ser profesionales y si adquieren ciertos conceptos desde jóvenes se les hará más fácil poder cumplir su objetivo”, le explicó a UNO su proyecto.

“Que el delantero sepa ganar la posición con el cuerpo –continuó–, perfilarse, moverse adentro del área o controlar la pelota orientándola para sacar rápido el disparo, son virtudes que le permiten sacar una pequeña ventaja sobre el defensor cuando lo están marcando. Entonces trabajamos para que los chicos puedan adquirir esos conceptos del puesto que, sin dudas, les permitirán crecer como futbolistas”.

Además, La Joya se mostró satisfecho por la evolución que demuestran sus alumnos: “A medida que pasan las prácticas se incrementa el nivel de enseñanza porque van aprendiendo muy bien. Noto un gran progreso en cómo manejan la pierna inhábil, con la que muchos no podían parar la pelota cuando llegaron y ahora ya la manejan muy bien. Trabajamos con un arco y, en base a esto, planificamos diferentes ejercicios sobre cómo definir, cuando atacar el primer palo o quedarse en el segundo. Siempre variamos los trabajos para que las clases no se vuelvan rutinarias y ellos no se aburran. Tanto mis alumnos como los profes de sus clubes me han dicho que se sienten muy bien. Una chica jugaba en la Sub 14 de Oro Verde, pasó a Primera y ahora la quiere Unión de Santa Fe. Esas son cosas que me generan mucha satisfacción y me marcan el camino que se está trabajando correctamente”.

Su deseo de trabajar en un club

Más allá de su escuela, Jara confesó que: “Me gustaría tener la oportunidad de trabajar en algún club y formar delanteros, porque creo que puedo sumar mucho y para mí sería una muy linda experiencia también. Estoy dispuesto a sentarme a hablar con dirigentes y presentar un proyecto. Soy director técnico recibido y me encantaría empezar a trabajar en clubes”.

Para mejorar frente al arco rival

Jara trabajando.jpg

La Escuela de Delanteros Diego Jara funciona en Ceberpa, lunes y miércoles en dos turnos: de 9 a 10 y de 14.30 a 15.30. Las personas que deseen asistir pueden contactarse al Instagram @diegolajoyajara.