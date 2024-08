Diego Jara se incorporó al staff de trabajo de Geofut

—¿Cómo se dio tu incorporación a Geofut?

—Por intermedio de conocidos con los que hemos hablado. Con Jorge Falcón estábamos en contacto permanente por otros temas ligados al fútbol. Se dio que me volví a vivir a Paraná y estaba viendo qué hacer, si me largaba con un proyecto de formar delanteros y justo José Mancuello no pudo seguir trabajando con ellos porque volvió a dirigir. Jorge me comentó eso y nos pusimos de acuerdo para empezar a trabajar. Es un ambiente muy lindo porque se comparte con gente de todas las edades y no sólo se entrena sino que disfrutamos de compartir el momento. Se ha formado un muy lindo grupo.

Jara con sus dirigidos.jpg

—¿Hace cuánto que sos director técnico?

—En diciembre de 2022 terminé el curso. Empecé a hacerlo antes de terminar mi carrera en el fútbol, ya que aún sigo con ganas de competir y por eso me sumé a Aranguren. Esta es una nueva experiencia para mí y la disfruto. Recuerdo cuando los técnicos me decían que no es fácil estar adelante de un grupo y ahora me doy cuenta de que tenían razón. Lo voy llevando de la mejor manera ya que tanto los jugadores como el resto de los profes tienen muy buena predisposición y me han ayudado desde un primer momento. Me siento suelto y tranquilo para trabajar.

—Sos un tremendo goleador que tuvo el ascenso federal. ¿Te es más fácil trabajar con los delanteros?

—La ofensiva es lo que más me gusta y lo que más sé por el juego mío. Trato de enseñar como ubicarse en el campo de juego, como perfilarse y demás cuestiones que les permitan a los delanteros mejorar individualmente para que luego ellos puedan implementarlo en los equipos. Intento que los chicos y chicas que dirijo mejoren en su manera jugar y que ellos se den cuenta de su progreso. Estoy contento porque noto muchas ganas por parte de mis dirigidos y eso me motiva a seguir trabajando de una manera seria y comprometida.

La importancia de Marcelo Fuentes

—Tuviste muchos entrenadores a lo largo de tu carrera. ¿Hay alguno que te dejó un aprendizaje que intentás implementar?

—Siempre destaqué a Marcelo Fuentes. Aprendí muchas cosas de él porque fue claro desde el primer momento que me tuvo. Me acuerdo que apenas me empezó a dirigir me dijo que debería cambiar mi manera de jugar si quería llegar a la B Nacional y Primera División, le hice caso y me fui acomodando hasta poder competir en lo más alto del fútbol argentino. Además de él, otros técnicos también me han dejado cosas, ya sean conceptos tácticos, enseñanzas de vida o charlas que fueron más que positivas. También tuve malas experiencias que me sirvieron para aprender qué no debo hacer para molestar al jugador. No sólo he aprendido de los técnicos, sino también de grandes compañeros que tuve a la largo de mi carrera que me ayudaron a crecer como profesional, ya sea adentro o afuera de la cancha.

—¿Sentís que esta experiencia en Geofut te está formando como entrenador?

—Esto es nuevo para mí y así como yo les estoy enseñando a los jugadores para que puedan mejorar su rendimiento, ellos me enseñan a mí mientras me preparo para la dirección técnica, que será mi futuro en el fútbol. Si no se me da de estar al frente de un equipo, también estoy dispuesto en ser ayudante y trabajar la parte ofensiva. Sin dudas que Geofut me está ayudando a adquirir experiencia y eso me entusiasma. Al trabajar con futbolistas amateurs trabajo con paciencia, explicando las veces que sea necesario para que capten los conceptos. Muchos de los ejercicios que realizamos son nuevos para ellos. Trabajamos muy bien porque tenemos todos los elementos necesarios para poder ejercitarnos correctamente y contamos con una muy linda cancha. Pero más allá de los materiales, que son muy importantes, destaco la muy buena predisposición que tienen los jugadores.

¿Cuál es el trabajo de Geofut?

El Grupo de Entrenamiento Orientado a Fútbol es la escuela que está a cargo el profesor Jorge Falcón, que inició su trabajo en 2018 con el objetivo de perfeccionar a los futbolistas amateurs, sin importar el sexo o la edad. Allí han trabajado referentes del fútbol local como Tony Fontana, Pablo Suárez, José Mancuello o Pablo Comas, entre otros. Las prácticas son lunes y miércoles de 18.30 a 20; martes y jueves de 14 a 15.45 y de 20 a 21.30, en Ceberpa.