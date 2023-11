Diego Jara: "Estar en mi ciudad es lo más lindo que hay"

Su currículum incluye también pasos en Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Atlético Venezuela, Instituto de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero, All Boys, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Racing de Córdoba, Ben Hur de Rafaela y Sport Club de Cañada de Gómez.

Después de 15 años de su salida de la Capital del citrus, Jara retornó a los pagos. A los 41 pirulos no goza de la potencia física con la que desgastó las defensas adversarias. De todos modos, la calidad permanece intacta.

Diego Jara es el referente de Libertad de Concordia, equipo que busca coronarse campeón en la Liga local y que se preparó para ser protagonista en el Torneo Regional Amateur. En diálogo con Ovación, Jara dijo: “Hace tres meses que estoy en la ciudad. Vine para jugar el Torneo Regional Amateur. También estoy compitiendo en la Liga local. Me siento muy bien y estoy disfrutando de estar en mi ciudad”.

Volver a las raíces siempre es especial para aquellas personas que, el ámbito laboral, lo llevó a dejar los afectos. Afirmó: “Estar en mi ciudad es lo más lindo que hay. Tomé la decisión de volver porque me siento bien físicamente. No quería retornar cuando todo cuesta más. El físico todavía me permite aguantar el ritmo de competencia”.

Sus palabras se sostienen en los hechos. El máximo goleador de Patronato en el profesionalismo disputó dos partidos el pasado fin de semana: “El sábado me toco jugar de entrada por el torneo local y el domingo fui titular por el Regional Amateur. En menos de 24 horas disputé dos partidos”.

Diego Jara Libertad.jpg Diego Jara junto a sus compañeros en el campo de juego del estadio de Achirense. Prensa Libertad de Concordia

El Diego concordiense se presentó el domingo sin tener la certeza que iba a ser incluido dentro de la alineación inicial que se preparaba para enfrentar a Achirense. El entrenador confió en el jugador franquicia del Lobo concordiense, que superada la barrera de los 40 entrena como al inicio de su carrera.

Aseveró: “No soy el mismo de antes en cuanto a la velocidad y la explosión, pero me siento bien. Entreno con gente más joven que me lleva al mejor ritmo porque siempre quiero estar a la altura de ellos. Me siento bien más allá de alguna molestia que pueda aparecer y que es normal. Si Dios quiere puedo jugar un tiempo más y cuando el cuerpo pese más tendré que mirar para el costado”.

La Joya es consciente que está en el tramo final de su carrera. No obstante, no piensa ni evalúa el retiro. Colgar los botines no está dentro de su planificación. Subrayó: “Disfruto mucho más el fútbol ahora. Me toca estar con mi gente, con mi familia. Ellos a la distancia siempre me acompañaron. Las obligaciones y las exigencias son las mismas de siempre, pero hay ciertos permitidos. De todos modos, tengo una costumbre que me lleva a cuidarme. Las exigencias siempre fueron al máximo”.

En ese sentido, Jara relató: “Llevé mucho tiempo fuera de Concordia, pero es como que nunca me fui. El fútbol en la ciudad ha cambiado, hay más equipos compitiendo. Me sorprendió los equipos nuevos que surgieron. El fútbol de la ciudad es muy competitivo”.

Siguiendo esta línea, remarcó los objetivos ambiciosos que trazó el Lobo concordiense: “Libertad siempre ha sido protagonista y ha peleado arriba. Faltó la cuota de suerte, pero me guste la idea y vine para pelear el ascenso. Ojalá pueda darse este año porque sería muy lindo para la ciudad. Estamos a dos partidos de salir campeón en el torneo local que nos permitiría jugar la Copa Entre Ríos. Además estamos a un paso de cumplir el objetivo inicial en el Regional que es avanzar de fase cuando todavía debemos disputar un encuentro. Ojalá podamos cerrar el año con un campeonato”.

Para alcanzar esas metas, Diego adquiere nuevos fundamentos de la disciplina: “El fútbol se va modernizando constantemente, aparecen nuevos conceptos y mis compañeros, que son más jóvenes aprenden más rápido”. Reafirmó: “Yo estoy aportando su granito de arena tratando de dejar algo. Estoy jugando más que cuando era joven. Jugué dos partidos seguidos en menos de 24 horas que es un montón para mi edad y gracias a Dios terminé muy bien”.

Su calidad permanece intacta. Quedó expresado en el gol que anotó el sábado en el certamen doméstico ante Santa María de Oro. “Los compañeros me dicen que todavía muchos defensores se comen el amague. No tengo más la velocidad de los 20 años, pero las manías sigue vigente. Además nunca me voy a olvidar de jugar”, señaló Jara, que en su ciudad buscará alimentar su colección de títulos.

“Conseguí dos ascensos con Racing de Córdoba, pero al último no lo considero porque no estuve en los últimos siete partidos. Sólo sirve para las estadísticas. Por eso me quedó con los ascensos logrado en Colegiales de Concordia, los dos con Patronato, los dos con Central Córdoba y el que festejé con Racing. Hice una linda carrera. Me quedo con los mejores recuerdos. Dejé una marca al ascender en todas las categorías del fútbol argentino. Tuve la suerte de hacer muchos goles y dejar una huella en el hincha, que es quien te agradece”, cerró.