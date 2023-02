Dibu Martínez regresó a Aston Villa con The Best.

El arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez se reintegró al plantel de Aston Villa de Inglaterra y posó con el premio The Best.

El arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, se reintegró al plantel de Aston Villa de Inglaterra y posó con el premio The Best junto con su entrenador, el español Unai Emery.

"The Boss and The Best (El jefe y El Mejor)", publicó la cuenta oficial del club de Birmingham con la fotografía que unió al arquero del seleccionado argentino y el entrenador europeo.