Detuvieron a Terence Crawford en un confuso episodio

Terence Crawford, quien viene de hacer historia al ganarle a Canelo Álvarez, protagonizó un tenso momento con la policía en Omaha, su ciudad natal.

A poco de lograr una de las victorias más importantes de su carrera, Terence Crawford fue protagonista de un confuso episodio en Omaha, su ciudad natal. El flamante campeón del mundo indiscutido de los supermedianos fue detenido por la policía local mientras circulaba en auto, en un operativo que incluyó armas desenfundadas y que fue grabado por testigos.

El incidente ocurrió tan solo unas horas después del homenaje oficial que recibió Crawford, con desfile incluido, por haber destronado a Saúl Canelo Álvarez y quedarse con sus cuatro cinturones. De acuerdo al informe policial, los agentes detuvieron el vehículo por conducción imprudente en la intersección de North 12th y Capitol Avenue.

Al acercarse al coche, los oficiales observaron un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó que ordenaran a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola. La situación, que fue registrada en video por transeúntes, generó un fuerte revuelo en redes sociales. Uno de los clips más viralizados llevaba como título: "Así es ser negro en Estados Unidos".

A Terence Crawford le labraron una citación

Más tarde, las autoridades confirmaron que quien manejaba el auto era Terence Crawford. Le labraron una citación por conducción temeraria, aunque se aclaró que el arma hallada pertenecía a un miembro de su equipo de seguridad y estaba registrada legalmente, al igual que las armas que portaban los demás acompañantes.

El alcalde de Omaha, John Ewing, se refirió públicamente al tema y aseguró haber conversado con Crawford luego del operativo. Además, comunicó que el jefe de policía, Todd Schmaderer, ordenó una investigación interna para revisar el accionar de los efectivos.

Embed #Video Policía apuntando a Crawford con la pistola en Omaha



Horas después recibir la llave de la ciudad, un policía (según versión policial textual) le paró por "conducción temeraria" y "vio un arma en el coche" y le apuntó con su pistola para desalojar



TT nursebaeb pic.twitter.com/2Tu8b5pp4f — JuliusJulianis (@julianisjulius) September 28, 2025

Ewing pidió calma a la población y garantizó total transparencia durante el proceso: “Tendremos una investigación completa y seremos totalmente transparentes”. A su vez, resaltó la figura del boxeador como referente local: “Es un gran embajador de la ciudad y un modelo a seguir para los jóvenes”.

Actualmente, las autoridades locales están analizando las grabaciones de las cámaras corporales de los policías involucrados y se prevé una reunión con altos mandos de la fuerza para evaluar lo sucedido en profundidad.