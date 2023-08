Wenceslao Mansilla buscará su revancha en USA.

Mansilla, de 37 años, llega a este compromiso tras haber perdido su última pelea por puntos y en decisión unánime con el estadounidense y ex campeón mundial, Julian Williams. Vale destacar que ese día, la pelea de Wency fue en peso Mediano, categoría en la que combatió por primera vez en su carrera, donde el paranaense salió a dejar todo sobre el ring desde el campanazo inicial, y se encontró con un hábil rival que supo aprovechar su mejor técnica para poder controlar las acciones del pleito.

Por su parte, Benavidez Jr viene de caer ante Danny García después de doce extenuantes rounds, donde perdió por decisión mayoritaria. Más allá de eso, será una dura prueba para el paranaense, ya que el mexicano-estadounidense, fue once veces campeón nacional, incluyendo dos veces los Guantes de Plata, calificando para la olimpiada juvenil y ganando un sitio en el equipo nacional de los Estados Unidos. Benavidez también fue campeón en 2009 de los Guantes Dorados en peso wélter, siendo el campeón más joven en conseguirlo a los 16 años de edad. Luchó por el título de campeonato nacional en 2010 de los Guantes Dorados, pero perdió la final 11-9 contra Frankie Gómez.

Un dato alentador para Wency, es que la única vez que Benavidez Jr se enfrentó a un boxeador argentino, no lo pudo vencer. Fue empate ante Francisco Emanuel Torres en noviembre de 2021, en el Footprint Center, de Phoenix, donde el bonaerense debió haberse ido victorioso, pero una mala decisión de los jueces y un letargo en pasajes claves de la pelea le impidieron lograr el que hubiera sido el triunfo más importante de su carrera. Aquel día, la clave estuvo en los golpes rectos, una defensa pulida y precisión, donde el argentino dominó a un limitado pero incesante californiano al que le pesaron los tres años de inactividad y el haber subido de categoría. Su última pelea la había hecho el 3 de octubre de 2018, ocasión en la que perdió por nocaut técnico en el décimo round, contra Terence Crawford, por el título wélter OMB.

Será la cuarta pelea consecutiva para Peligro Mansilla en el exterior, donde viene de combatir ante César Mateo Tapia, Derrick Colemon y Julian Williams, peleas en donde mereció más de lo que obtuvo.

En declaraciones a UNO, el boxeador entrerriano, Wenceslao Mansilla, se refirió al combate. Donde dejó entrever que será un gran desafío personal y profesional en su carrera.

“La verdad que esta pelea me genera bastante ansiedad, es mi segunda pelea que voy a realizar contra un ex campeón del mundo, en Estados Unidos y por la promotora de Show Time, así que me pone un poco ansioso pero bien, contento”, comenzó.

“Me vengo preparando hace un par de meses, así que creo que llego bien, de una buena forma y esperando el momento de plasmarlo arriba del ring”, agregó.

Para esta ocasión, no hay cinturón en juego, pero sí el honor de ambos púgiles: “Es una pelea a ocho asaltos, así que no hay ningún título, solamente se va por el ranking”.

Un combate ante un ex campeón del mundo no es cosa de todos los días y Mansilla lo tiene muy en claro: “El fue campeón del mundo, sé que tira mucha cantidad de golpes, pero bueno, yo voy a hacer mi trabajo, me subo siempre a buscar el mejor resultado, así que todo se va a ver en la pelea”.

Además, comentó que sus estilos son muy parecidos y de dará una pelea muy reñida: “Él tiene un boxeo frontal, igual que el mío, yo soy de ir para adelante y siempre es mi forma de aplicar lo entrenado en el gimnasio, así que creo que va a ser una pelea de corta distancia y será para el que meta las mejores manos”.

“Me motiva que sea mexicano, ex campeón del mundo y que esté bien rankeado. Porque es una prueba también para mí, ya tuve mi primer examen contra un ex campeón cuando peleé con Julian Williams, así que busco una buena performance también en esta pelea y tratar de que el resultado esta vez sea para mí”, finalizó.

Estados Unidos posee la cantera más importante del boxeo mundial. El país estadounidense es el más potente del mundo en muchas cosas y también en pugilismo, el cual se prepara para vivir una nueva y emocionante noche de boxeo. La pelea entre Rolando Wenceslao Mansilla y José Benavidez Jr, promete ser de alto nivel emotivo, de esas que en la jerga boxística se definen como fifty-fifty (cincuenta-cincuenta) para cada lado.

Con un récord de 18 victorias (8 KOs), 12 derrotas (5 KOs) y 1 empate, Wenceslao, quiere que la cuarta sea la vencida y lograr su primera victoria fuera de Argentina.

Aunque no lo tendrá nada fácil, ya que enfrente estará Benavidez Jr, hijo del entrenador José Benavidez Sr, y que posee un historial de 27 victorias (18 KOs), 2 derrotas (1 KOs) y 1 empate.

Producción periodística: Gerónimo Flores.