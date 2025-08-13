Uno Entre Rios | Ovación | José Pekerman

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

El secretario técnico del Xeneize, Marcelo Delgado, se comunicó con José Pekerman para que trabajen de manera conjunta.

13 de agosto 2025 · 16:21hs
José Pekerman es el apuntado por la dirigencia Xeneize.

El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con el ex director técnico de la Selección argentina José Pekerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo. La propuesta implica asumir la conducción del área deportiva junto con el Chelo.

La idea es realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.

¿Cuál sería la función de José Pekerman?

En caso de asumir el cargo, el oriundo de Villa Domínguez deberá realizar una evaluación del plantel actual, mantener un contacto permanente con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y ser un nexo con la comisión directiva.

En Boca aguardan la respuesta de Pékerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.

También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.

Pekerman tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023.

