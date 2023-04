Descanso para River Plate de cara a una seguidilla.

Rugby: Las Yaguaretés y su preparación final en Seven

Tanto el capitán como el lateral se limpiaron de tarjetas amarillas para poder jugar ante Boca. En cuanto al zaguero chileno, las chances de estar en el Superclásico son remotas ya que sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo.

Por otra parte, el entrenador debe decidir si rota el equipo ante el "Decano" o no, ya que el martes siguiente debe viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Enzo Díaz también será baja ante el equipo carioca debido a que fue expulsado por último hombre en el partido que River le ganó a Sporting Cristal 4-2 en el Monumental la semana pasada.

En el torneo local, el equipo de Demichelis marcha como líder con una ventaja de 6 puntos sobre San Lorenzo, mientras que en la Copa Libertadores suma un triunfo (debutó con la derrota en la altura de La Paz). El equipo carioca, en cambio, ya ganó sus dos primeros encuentros "coperos".

Después de los próximos tres partidos, entre el viernes que viene y el domingo 7 de mayo, el equipo "millonario" tendrá nuevamente una semana con descanso puesto que la cuarta fecha de la fase de grupos será de visita a Sporting Cristal, el 25 de mayo.

El Diablito

El enganche juvenil Claudio Echeverri, figura del seleccionado argentino Sub 17, se entrenará con la Primera de River Plate desde la semana próxima, cuando regrese al club tras la participación en el Torneo Sudamericano de la categoría en Ecuador, donde Argentina salió tercero y se clasificó al Mundial.

El "Diablito" Echeverri confirmó en declaraciones a TyC Sports en su llegada a Ezeiza que lo llamó el entrenador Martín Demichelis: “Me felicitó y me dijo que voy a tener una semana de descanso y que después ya vuelvo a entrenar con ellos”.

El jugador de la Reserva de River ya está anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y tiene un lugar asegurado en la mini pretemporada que hará el equipo en el parate de julio, aunque la idea del DT es que pueda debutar antes de que finalice el primer semestre.

Echeverri ya se entrenó con el plantel de Primera en un par de ocasiones, pero luego de la gran actuación en el juvenil -donde fue observado por equipos de Europa- el club decidió sentarse a negociar el aumento de la cláusula de salida que actualmente ronda los 25 millones de dólares.

El otro juvenil que podría sumarse también es el zaguero central zurdo Ulises Giménez, quien estuvo a punto de viajar a la pretemporada de verano en Miami pero no pudo resolver el tema de su visa y terminó realizando la preparación con el equipo de Reserva.

Asimismo, River le firmará contrato con cláusula de salida de 20 millones de dólares al volante Ian Subiabre, que también fue parte del equipo titular del seleccionado sub 17, pero antes debe hacer uso de la opción del pase a la CAI de Comodoro Rivadavia -su club de origen- porque el zurdo de 16 años está a préstamo.

La vuelta

El delantero colombiano Flabián Londoño afirmó hoy que su objetivo está puesto en la vuelta a River Plate para "ser dirigido por (Martín) Demichelis", mientras acumula rodaje en Arsenal de Sarandí.

"Mi objetivo es jugar en River en algún momento y ser dirigido por Demichelis", afirmó Londoño en diálogo con radio DSports.

"Decidí venir a Arsenal y llegamos a un acuerdo con River porque necesitaba sumar minutos", señaló Londoño a propósito del préstamo en el club de Sarandí.

"Sabía que tal vez con (Salomón) Rondón y (Miguel) Borja no iba a poder hacerlo", indicó el juvenil delantero formado en River, en su idea de lograr regularidad de juego.

Londoño, de 22 años, marcó el sábado pasado su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino para el triunfo 2-1 de Arsenal ante Unión de Santa Fe, pero cuyo festejo le valió la segunda tarjeta amarilla y correspondiente expulsión.

"Lo de la amarilla fue un momento que me olvidé de todo por la emoción que tenía. Esas cosas no me pueden pasar", reconoció Londoño.