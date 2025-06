Del semillero de Curiyú al título con Old Resian de Rosario.

Old Resian 2.jpg Las entrerrianas Agustina Mac Rae y Agustina Domínguez, ex jugadoras de Curiyú, se consagraron campeonas de la Copa Santa Fe de rugby con Old Resian.

Agustina Mac Rae: “Estoy en una etapa de crecimiento, me falta mucho para ser la jugadora que quiero”

—¿Cómo viviste el cambio de ciudad y la adaptación al rugby en Old Resian?

— Era una idea, un sueño y una meta que tenía hace rato desde que fui a jugar el TRL con Curiyú y las vi jugar a las chicas de Old Resian, que ahora son mis compañeras y amigas. No pensé mucho en lo que me podría pasar, pero sabía que si no lo intentaba me iba a quedar pensando en por qué no lo hice. Y me animé.

—¿Qué sensaciones te dejó el campeonato de la Copa Santa Fe y qué expectativas tenés para el TRL?

— Fue un esfuerzo llegar a estar al nivel de las chicas y jugar así (todavía me falta), pero estoy súper feliz porque pude entrenarme todo el tiempo en este campeonato poniéndome la camiseta. Me estoy preparando lo más que puedo para el TRL gracias a mi entrenador Juan Soljan, mi preparador físico Marcelo Vidal y los chicos que nos ayudan en técnica y juego: Elián, Benjamín y mi compañera y amiga Nina Ortiz. También nuestra manager Luciana Fonzo, que siempre está para ayudarnos.

—¿Qué significa para vos haber comenzado tu camino en Curiyú?

— Desde que comencé en Curiyú, lo hice con chicas más grandes pero siempre me enseñaron con paciencia y me inculcaron el amor por el rugby, tanto ellas como mi entrenador.

—¿Qué aprendizajes te dejó la experiencia con la Selección Entrerriana?

— Me enseñó un nuevo nivel de rugby, me ayudó a conocer nuevas personas muy buenas y a saber que siempre se puede hacer un poquito más para alcanzar lo que uno quiere.

—¿Qué recordás con más cariño de tus años en el club de Chajarí?

— Aparte de los encuentros en el club y recibir a otros equipos, lo que más recuerdo es la gente del club, muy buenas personas que me vieron desde chiquita. Yo fui profe de infantiles y los papás de los gurises también eran geniales.

—¿Quienes fueron tus referentes o apoyos más importantes en estos años?

— Mis papás Javier y Miriam, mis hermanas Rocío y Pamela. Ellos son mi pilar en esta vida. También mis amigos que siempre están.

—¿Qué mensaje le darías hoy a una nena que empieza rugby en Curiyú?

— Que si le mete ganas, garra y corazón todo se puede y se va a dar. Nada es imposible y todo llega con esfuerzo.

—¿Cómo ves el rugby en la rama femenina?

— El rugby está creciendo cada vez más, y eso es buenísimo. Tenemos que fomentarlo. Si bien hay clubes que no tienen femenino, hay otros que están volviendo.

—¿Sentís que estás en una etapa de crecimiento?

— Si. Me falta mucho para llegar a ser la jugadora que quiero, pero eso me motiva a ser cada día un poco mejor.

Agustina Domínguez: “Estoy descubriendo muchas cosas. Es la primera vez que estoy tan lejos de mi familia”.

—¿Cómo fue dar el salto a Old Resian y qué cambió en tu día a día?

— Hasta el año pasado jugué en juveniles con Curiyú. Este año quedamos sin jugadoras y pensé que hasta ahí llegaba con el deporte. Pero hablé con la manager de Old Resian, me dieron una beca que fue una oportunidad única, y semanas después ya estaba mudándome. Fue un cambio total: otra rutina, entrenamientos todos los días, mañana y tarde.

—¿Qué sentiste al consagrarte campeona de la Copa Santa Fe?

— Muy emocionada. Me siento muy contenta por las chicas que se esfuerzan todos los días por entrenar. Cada una tiene su vida, pero igual se ponen la camiseta y dan todo. Muy agradecida con todas.

—¿Cómo se preparan para el TRL?

— Estamos entrenando muy duro. Siempre hay cosas por mejorar, tanto en lo individual como en equipo. También estamos reclutando chicas para esa fecha, porque mientras más seamos, mejor.

Del semillero de Curiyú al título con Old Resian de Rosario

—¿Qué lugar ocupa Curiyú en tu historia personal y deportiva?

— Curiyú es mi segunda casa. Siempre agradecida con las personas que me enseñaron desde cero todo lo que sé del rugby.

—¿Qué impacto tuvo para vos formar parte de la Selección Entrerriana?

— Fue una experiencia increíble. Conocí personas muy buenas y se crearon vínculos y momentos únicos.

—¿Qué cosas te llevaste de Chajarí y qué estás descubriendo en Rosario?

— Estoy descubriendo muchísimas cosas: experiencias, sentimientos. Es la primera vez que estoy tan lejos de mi familia y mi pareja. La disciplina y la constancia es algo que estoy aprendiendo. Me voy acostumbrando de a poco a esta rutina.

—¿Por qué creés que el rugby femenino tiene tanto para dar y crecer?

— Porque es un ambiente donde hacés amigas, incluso con el equipo contrario. Dentro de la cancha se da todo, pero después hay abrazo, felicitaciones y tercer tiempo para compartir juntas.

—¿Hace cuántos años practicás el deporte y cuántos años tenés ahora?

— Hace 4 años que practico este hermoso deporte. Actualmente tengo 18 años.