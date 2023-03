De Tapia a Messi: "Volviste como campeón del mundo"

Messi arribó esta mañana al país junto con su familia y esta tarde ya estará a disposición de Lionel Scaloni en la práctica del conjunto albiceleste, a puertas cerradas, programada para las 17.

Bienvenido, Leo ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/jeAu65JDD7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2023

La última vez que el crack rosarino durmió en la concentración del seleccionado en Ezeiza fue la noche del 19 de diciembre pasado, en la previa de los multitudinarios festejos por el tercer título mundial que reunieron a más de cinco millones de personas en las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tras la consagración en el Mundial de Qatar.

Chiqui Tapia invitó al amistoso de la Selección Argentina a Fernando Romero, autor de la versión de "Muchachos"

La Argentina entera se revolucionó el jueves pasado, cuando se pusieron a la venta por internet las entradas para ir a ver el primer amistoso de la Selección después de la consagración en el Mundial de Qatar. Fueron más de un millón de personas que intentaron conseguir uno de los 63.000 tickets que se pusieron a la venta para el Monumental, por lo que, lógicamente, muchísimos se quedaron con las ganas de obtener una popular o una platea.

Entre los tantos que se quedaron sin entradas se encontraba Fernando Romero, que hace algo más de un año empezó a saltar a la fama por haber sido el creador de la versión de "Muchachos" que sonó durante tantas semanas en todos los rincones de Argentina, Qatar y en cada país del mundo donde había un argentino.

Romero había expresado su desazón por no haber podido conseguir una entrada para el jueves, y a través de las redes sociales se animó a pedirle una entrada a Claudio Tapia, con la excusa de que todavía no estaba definido quién cantaría el himno. "Una vez canté y se armó un quilombo bárbaro, pensalo...", escribió sin saber a lo que llegaría eso. Pasaron unos días, y anoche llegó el anuncio: "Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy @tapiachiqui me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves, y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero", contó. El dueño del hitazo de la Selección también estará en el Monumental.