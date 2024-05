Daniel Zamora recibió un reconocimiento por su trayectoria

UNO dialogó con el destacado colegiado que, en primera instancia, desarrolló como se enteró de este reconocimiento. “Fue sorpresa. Mi señora me dijo que íbamos a realizar un trámite al centro y terminé con una placa en mis manos. Fue un momento hermoso”, recordó el árbitro paranaense que trabajó el fin de semana en el encuentro entre Güemes de Santiago del Estero y Quilmes por la PN.

“Son momentos en los que hablas con vos mismo. Si valió la pena lo que estoy viviendo, lo que fui haciendo, lo que tuve que dejar o las cosas que se perdieron en el camino por el esfuerzo que uno le mete para poder estar al 100%. Son muchas cosas que giran en la cabeza. La verdad que agradecido enormemente con el reconocimiento porque el arbitraje es deportivo entonces uno se vuelve deportista. Tiene que entrenar, estudiar porque las reglas van cambiando. Tenes que estar al máximo porque hoy hay un montón de información, de vídeos, de cosas y uno no puede estar alejado a ello”, agregó con respecto al reconocimiento y el arduo trabajo de un árbitro.

Daniel Zamora, feliz con su presente

Daniel Zamora 1.jpg Daniel Zamora, árbitro paranaense, fue destacado por su trayectoria UNOER/ Alan Barbosa

Dar el salto significa que tanto trabajo dio sus frutos. Desde la B de la Liga Paranaense hasta la élite del fútbol profesional argentino. Su debut fue en el encuentro entre Instituto y Vélez pero hace menos de un mes fue asistente en el cotejo que disputaron Platense versus Sarmiento. “Hay un camino marcado que uno quiere ir transitando para llegar. Mi debut fue en la B con Crespo y Universitario. Había que romperse el lomo para llegar a la A porque los que estaban en ese momento eran históricos. Lo mismo pasó en el Federal, siempre tratando de dar lo mejor y demostrar que uno quiere estar escalones más arriba. Sobre eso funde mi carrera y pudimos llegar a Primera”, destacó Zamora.

Con respecto a sus objetivos dentro del arbitraje, dijo: “Van apareciendo con la misma carrera. El primero era dirigir Primera A en la liga y se dio. Después fueron apareciendo los demás y los fui tachando”.

En Paraná inició su carrera como árbitro principal pero en el profesionalismo le vieron pasta de asistente. “Me vieron características para eso y hoy llegué a Primera en ese puesto. Estoy intentando tener más continuidad, de tener la mayor cantidad de partido. Si se da otro partido en la élite bienvenido sea y sino quedarme tranquilo porque se que en cada partido voy a dar todo”, aseguró el colegiado.

“Cada categoría tiene un ambiente diferente. Una manera de jugar distinta al resto. En la Primera el VAR le da un condimento diferente pero en la B Nacional no lo tenes. Entonces, cada escenario es diferente y te tenes que ir adaptando a la gente, al contexto, a los clubes”, contestó, haciendo alusión a las diferentes ligas de Argentina.

“En cada categoría uno tiene distintos planteos tácticos, distintas canchas, lugares y público. Nuestro fútbol es muy rico y se juega en todo el país. Hay buen nivel y cualquiera le gana a cualquiera. Es algo que sorprende”, agregó Zamora.

La placa que otorgó el Concejo Deliberante al colegiado paranaense

Daniel Zamora.jpg Daniel Zamora, árbitro paranaense, fue destacado por su trayectoria. UNOER/ Alan Barbosa

A su vez, hizo referencias a la convivencia con las “puteadas” clásicas del deporte en el país. Algo ocurrente en el fútbol argentino. Desde los jugadores, pasando por el cuerpo técnico, hasta los hinchas que gritan constantemente. “A veces, uno lo toma de manera cómica por las cosas que se dicen. Algunos son ingeniosos a la hora de tirar un verso o dedicarte algo (risas). Después, en mi caso en particular, fue desapareciendo gracias a la llegada del intercomunicador. Uno se empieza a aislar mucho más de las puteadas porque está atento a lo que se escucha en la chicharra. Si fue fuera de juego o no, a quién le pertenece el lateral, si fue falta o no. Tirando información al árbitro principal, etc.”.

“En la misma liga paranaense me pasó que me han dicho corré un poquito más gordito y tenían razón. Me terminaron ayudando sus insultos”, agregó.

Por último, el árbitro Panza Verde contó que hoy tendrá participación en el Federal A. “Me toca viajar a Villa Ramallo. Defensores va a enfrentar a Sportivo Belgrano de San Francisco. Estoy agradecido porque estoy teniendo un volumen de partidos muy bueno. Tengo alrededor de 4 o 5 partidos al mes por lo que estoy ocupando casi todos los fines de semana. También trato de seguir participando en la Liga Paranaense. Me gusta árbitrar, me divierte. No lo sufro. Además mi familia me acompaña, me apoya.”