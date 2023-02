Daniel Zamora inicia su segundo año en la Primera Nacional

La renovación de Lionel Sacaloni no está cerrada

ZAMORA

El colegiado, apodado La Pantera, viene de dirigir Copa Entre Ríos y volvió a recibir el llamado de AFA para presentarse en el estreno de la Primera Nacional 2023. Daniel Zamora estará como segundo asistente en el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, que se jugará hoy desde las 21.30 en la provincia de Córdoba.

Con respecto a la designación para la primera fecha del torneo, el colegiado dijo a Ovación: “La verdad que estoy muy contento. Disfrutando porque costó llegar a la Primera Nacional, con mucho esfuerzo y trabajo”.

Luego siguió: “Sé que cada partido que me toca jugar desde mi rol arbitral es un examen. En cada peldaño todo se pone más fino y más rápido. Es una hermosa categoría y vamos por más”.

Zamora 1.jpg Daniel Zamora tiene su estreno en la Primera Nacional Foto UNO Juan Ignacio Pereira

El futuro arbitral de Zamora no tiene techo y sabe que tiene mucho camino por recorrer en el ámbito nacional. “Uno sigue trabajando y dejando lo mejor en cada presentación. En este proceso en la segunda categoría del fútbol argentino estuve en grandes partidos que me marcaron en mi carrera deportiva y ojalá podamos avanzar a otra divisional, trabajo para seguir cumpliendo sueños. Soy consciente de que me quedan unos años y debo disfrutarlo al máximo”.

Zamora estará en un duro partido del ascenso donde se enfrentan dos grandes del interior, y el paranaense comentó: “Para mí siempre el partido más importante es el que me toca cada fin de semana, sea en Primera Nacional, Liga Paranaense o Copa Entre Ríos. Sé que son dos rivales importantes en el fútbol argentino, pero yo mido a cada entidad con la misma vara. Disfruto de cada momento en la cancha y todas las experiencias son distintas, todas tienen algo de especial”.

El colegiado un fin de semana puede dirigir un encuentro de Primera Nacional y a los días estar en un partido de Reserva de la Liga Paranaense, algo que no le hace temblar el pulso en su actividad: “Nací en la Liga Paranaense de Fútbol y siempre que se pueda voy a dirigir, sea la categoría que sea. Soy muy feliz entrando a la cancha y más en mi ciudad, donde me reconocen a diario lo que logré, fue un proceso largo pero empezó en mi casa en la LPF”, comentó.

En cuanto a los objetivos para la temporada 2023 el colegiado que aprobó en la jornada de ayer el apto físico en Rosario dijo: “Siempre busco encontrar mi mejor versión y seguir participando de los torneos que me toquen de la mejor manera posible. Y demostrando el agradecimiento a la gente que me da las oportunidades de la manera más profesional posible, poniendo todo. Voy por más, con entrenamiento y mucho trabajo”.

La prueba fue fundamental para el paranaense, que inicia mañana su segunda temporada en la Primera Nacional. “Viajé a Rosario para rendir y dejar en la pista todo lo que uno viene entrenando a diario. La prueba física fue positiva y ahora se viene lo mejor, demostrar en la línea de cal lo que uno sabe. Arranca un nuevo año que sé que vendrá con muchas cosas hermosas y ojalá haya nuevos objetivos”, finalizó.