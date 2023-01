Cristian Poglajen tuvo un mano a mano imperdible con UNO

Inicios

“Fue por un tema familiar. Todo mis hermanos, incluso mi viejo, jugaban al vóley”, comenzó. Luego, recordó, “el que me enseñó a jugar al principio fue mi hermano mayor, Damián. Con el empezamos a entrenar en el patio de mi casa”.

“Además, en el colegio Solari, lugar al que concurría todos los días, arranqué a practicar el deporte a los 10 años. Me hice muchos amigos, la pasaba bien. Encima, el colegio era federado en el vóley. Me fue encantando y por eso seguí”, continuó.

Raíces eslovenas

El Polaco, como lo apodan en el mundo del vóley, contó el por qué de la descendencia europea: “Mis abuelos, por parte materna y paterna, son eslovenos. Por la segunda guerra mundial tuvieron que huir de Europa y llegaron a la Argentina”.

“Nosotros en casa intentamos mantener sus costumbres. Hablamos el idioma, fuimos a colegios eslovenos. Sé su lengua, la geografía, las costumbres, hasta canciones (risas). Hablo esloveno y sé bastante del país”, agregó el jugador de vóley.

Cristian Poglajen foto 1.jpg Cristian Poglajen: “Paraná nos recibió de la mejor manera. Disfrutamos tanto como ellos". UNO/Juan Ignacio Pereira.

Lejos de casa

Cristian recorrió el mundo y su gran nivel de juego se disfrutó en Bélgica, Polonia, Brasil, Turquía, Italia y Francia. “Mi primer año en el exterior fue en el 2011, en Bélgica. La verdad es que estaba con un poco de miedo porque es un mundo totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado en Argentina”, recordó.

“Pero sabía que si quería seguir creciendo y mejorando tenía que dar ese pasito, así que decidí aceptar la propuesta y partir, solo, a Europa”.

El punta receptor dejó en claro que estar allá lo depositó más maduro en su vuelta al país y que disfrutó cada instante. “Muy contento, feliz por todas las experiencias vividas. Cada país tiene sus costumbres, ideologías, lenguas, comidas. Tanto en Bélgica, Italia, Francia, Polonia, de cada uno me traje cositas que para la vida suman un montón”.

En relación a lo que se trae consigo del exterior, Poglajen contó: “aprendí bastantes idiomas. Me traje varias costumbres, pero por sobre todas las cosas hice muchos amigos. Vivir fiestas importantes que solo existen allá fue algo hermoso. Es un combo de muchísimas cosas que se van recopilando de cada estadía en los países".

También se refirió a las comidas típicas de Europa y lo que echó de menos del país que lo vio nacer. “Estando allá extrañaba las comidas típicas de Argentina. Yo, particularmente, intentaba hacer mi propio asado. Pero bueno, conseguía otras cosas que en el país no se ven, así que iba equiparando la balanza”.

“A mis amistades de allá les hacía algún que otro asado, unos alfajores caseros o el mate, aunque a la mayoría no le gustó (risas)”, agregó.

Cristian Poglajen foto 2.jpg Cristian Poglajen: "Es el logro más importante en mi carrera, sin lugar a dudas”. UNO/Juan Ignacio Pereira.

Selección Argentina

Cristian disputó tres juegos olímpicos con la camiseta Albiceleste, el mundial en 2018 y fue parte del equipo que obtuvo la Medalla de Bronce el Tokio 2021. Pero antes de llegar al hito recordó los inicios: “La primera vez que debuté en la mayor fue en el 2010, contra Alemania en una liga mundial que, si no me equivoco, se disputaba en ese país. Fue para sacar solamente, que era mi arma principal en ese momento”.

Y luego de 33 años, la Selección Argentina de vóley se volvía a colgar una medalla en un JJ.OO. Fue en Tokio, en plena pandemia, y El Polaco fue parte. “Tokio 2021 fue realmente increíble. Participé en tres juegos olímpicos y siempre digo lo mismo. Cada uno tiene su magia”.

“Londres 2012 tuvo lo suyo. En Río 2016 estábamos cerca del país, de la familia. Muchos hinchas coparon los estadios. Pero Tokio fue lo supremo por haber ganado la medalla. Era un objetivo que teníamos en mente, pero a la vez sabíamos que iba a ser muy difícil”, rememoró.

“Había que ir partido a partido y si se daba era con encuentros muy ajustados porque si la historia se escribía, era de esa forma”, agregó.

“Ganar la medalla superó todos los juegos olímpicos que disputé, el mundial que disputé. Faltó quizás la gente acompañando, pero de igual manera se sintió el apoyo de todos a través de las redes sociales, mensajes, llamadas, videollamadas con la familia. Hasta el día de hoy lo pienso y no puedo creer que haya pasado. Es el logro más importante en mi carrera, sin lugar a dudas”, cerró, orgulloso de lo obtenido.

Cristian Poglajen foto 3.jpg El jugador de vóley tiene raíces eslovenas por descendencia de sus abuelos maternos y paternos. UNO/Juan Ignacio Pereira.

Recuperación

El punta receptor está volviendo, de a poco, luego de haber pasado por el quirófano para una operación de hombro. “Estoy haciendo una puesta a punto desde lo físico durante todos los días. Quiero llegar de la mejor manera a los partidos decisivos con UPCN. Es una lesión que lleva tiempo”, contó.

El punta receptor sabe que es una cara visible de la Liga Nacional y así lo manifiesta: "Extrañaba Argentina, por eso volví. Sigo disfrutando, en cada tour, lo que hemos logrado en Tokio 2021. La gente me lo recuerda y yo trato de acercarme a ellos, tener contacto. Si hay mil fotos intento sacarme las mil. El cariño que se recibe es impresionante".

Además, agrego: “Paraná nos recibió de la mejor manera. Disfrutamos tanto como ellos. El partido que disputamos contra Ciudad el estadio estaba colmado. Se sintió el apoyo de todos. Fue una locura”.

Mensaje

Para cerrar, Cristian le dejó unas frases a los amantes del vóley, con quienes se saca una foto siempre que puede. “Que no bajen los brazos. Hay que persistir por más que las cosas no salgan. No hay que guardarse nada porque la posibilidad puede estar muy cerca”, finalizó.