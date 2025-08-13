Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

Desde las 20, en Aranguren, jugarán la revancha de la Zona 3 de la Región Litoral Sur de la Copa País. En la ida igualaron 1 a 1 en la capital entrerriana.

En el primer duelo de los equipos entrerrianos en la Copa País se vio paridad en el juego y resultado.

Noche de revanchas en el interior de Entre Ríos. Este miércoles las selecciones de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá (LDFN) y de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) se enfrentarán en el partido revancha de la Zona 3 de la Etapa Clasificatoria de la Región Litoral Sur de la Copa País .

El encuentro se disputará desde las 20, en el estadio Nelson Heffel del Club Deportivo y Cultural de Aranguren (CDyCA). Brian Godoy será el árbitro principal, mientras que los jueces asistentes serán Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños. La terna es representante de la Liga Victoriense de Fútbol (LVF).

El DT del conjunto que hoy será anfitrión, Matías Pérez, convocó a Federico Bubillo, Leandro Godoy, Octavio Alonso, Agustín Vignola, Franco Usinger, Mauricio Blazón, Facundo Zapata, Nehuén Firpo, Gabriel Montejo, Tomás Insaurralde, Nicolás Manzano, Juan Algarañaz, Joaquín Olt Kimel, Santiago Olt Kimel, Bautista Ávila, Nicolás Casas, Pedro Pérez y Ciro Salgaro.

Mientras que la dupla técnica visitante, compuesta por Hugo Fontana y Juan Ramón Comas, citó para esta noche a Franco Lorenzón, Ángel López, Alejandro Leiva, Ayrton Isla, Nicolás Godoy, Franco Lozano, Mateo Ferreyra, Luciano Díaz, Leonel Bolzán, Gabriel Bender, Mauricio Domínguez, Giuliano Bourdet, Micael Pereyra, Gian Luca Suárez, Luis Flores, Arnoldo Zapata, Alejo Albarracín y Alan Medina.

En el partido de ida, disputado en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana, igualaron 1 a 1. Mauricio Domínguez abrió la cuenta para el combinado de la LPF, mientras que Bautista Ávila empató para el equipo de la LDFN.

Cabe destacar que si vuelve a registrarse un empate, el pasaje a la próxima instancia se dirimirá por penales.

Lo que viene en la Copa País

El que se imponga en esta serie accederá a la final de la Región Litoral Sur, en la que se medirá contra el ganador del cruce entre Rafaela (ganador de la Zona 1) y Cañada de Gómez (vencedor de la Zona 2).

Los dos duelos entre los equipos santafesinos aún tienen que disputarse, por lo que el representante entrerriano deberá aguardar para conocer a su rival en la serie que dará el pasaje a la Etapa Final contra los representantes de las otras Regiones (Norte, Litoral Norte, Centro, Cuyo, Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur y Patagónica.

Este certamen es organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que nuclea a 77 selecciones de liga de distintos puntos de la República Argentina, los cuales están divididos en ocho regiones. Se disputa de una manera similar al Torneo Regional Amateur.