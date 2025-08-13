Uno Entre Rios | Ovación | Copa País

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

Desde las 20, en Aranguren, jugarán la revancha de la Zona 3 de la Región Litoral Sur de la Copa País. En la ida igualaron 1 a 1 en la capital entrerriana.

13 de agosto 2025 · 08:38hs
En el primer duelo de los equipos entrerrianos en la Copa País se vio paridad en el juego y resultado.

Prensa LPF

En el primer duelo de los equipos entrerrianos en la Copa País se vio paridad en el juego y resultado.

Noche de revanchas en el interior de Entre Ríos. Este miércoles las selecciones de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá (LDFN) y de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) se enfrentarán en el partido revancha de la Zona 3 de la Etapa Clasificatoria de la Región Litoral Sur de la Copa País.

El encuentro se disputará desde las 20, en el estadio Nelson Heffel del Club Deportivo y Cultural de Aranguren (CDyCA). Brian Godoy será el árbitro principal, mientras que los jueces asistentes serán Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños. La terna es representante de la Liga Victoriense de Fútbol (LVF).

julio barraza, un arbitro con malos recuerdos para patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15.

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

El DT del conjunto que hoy será anfitrión, Matías Pérez, convocó a Federico Bubillo, Leandro Godoy, Octavio Alonso, Agustín Vignola, Franco Usinger, Mauricio Blazón, Facundo Zapata, Nehuén Firpo, Gabriel Montejo, Tomás Insaurralde, Nicolás Manzano, Juan Algarañaz, Joaquín Olt Kimel, Santiago Olt Kimel, Bautista Ávila, Nicolás Casas, Pedro Pérez y Ciro Salgaro.

Mientras que la dupla técnica visitante, compuesta por Hugo Fontana y Juan Ramón Comas, citó para esta noche a Franco Lorenzón, Ángel López, Alejandro Leiva, Ayrton Isla, Nicolás Godoy, Franco Lozano, Mateo Ferreyra, Luciano Díaz, Leonel Bolzán, Gabriel Bender, Mauricio Domínguez, Giuliano Bourdet, Micael Pereyra, Gian Luca Suárez, Luis Flores, Arnoldo Zapata, Alejo Albarracín y Alan Medina.

En el partido de ida, disputado en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana, igualaron 1 a 1. Mauricio Domínguez abrió la cuenta para el combinado de la LPF, mientras que Bautista Ávila empató para el equipo de la LDFN.

Cabe destacar que si vuelve a registrarse un empate, el pasaje a la próxima instancia se dirimirá por penales.

Lo que viene en la Copa País

El que se imponga en esta serie accederá a la final de la Región Litoral Sur, en la que se medirá contra el ganador del cruce entre Rafaela (ganador de la Zona 1) y Cañada de Gómez (vencedor de la Zona 2).

Los dos duelos entre los equipos santafesinos aún tienen que disputarse, por lo que el representante entrerriano deberá aguardar para conocer a su rival en la serie que dará el pasaje a la Etapa Final contra los representantes de las otras Regiones (Norte, Litoral Norte, Centro, Cuyo, Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur y Patagónica.

Este certamen es organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que nuclea a 77 selecciones de liga de distintos puntos de la República Argentina, los cuales están divididos en ocho regiones. Se disputa de una manera similar al Torneo Regional Amateur.

Copa País Liga Paranaense Nogoyá Aranguren
Noticias relacionadas
Atlético Tucumán viene de eliminar a Boca de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

La Supercopa de Europa tendrá este miércoles un nuevo campeón.

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

El paranaense Eric Remedi titular en Peñarol ante Racing

Racing perdió con Peñarol en Uruguay por la ida de los octavos

Ver comentarios

Lo último

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Hoy se conocerá la inflación de julio

Hoy se conocerá la inflación de julio

Ultimo Momento
Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Hoy se conocerá la inflación de julio

Hoy se conocerá la inflación de julio

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Policiales
Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Contratos truchos: Buscamos la reparación del daño, dijo Rodríguez Signes

Contratos truchos: "Buscamos la reparación del daño", dijo Rodríguez Signes

Ovación
Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Atlético Tucumán y Newells se enfrentan por la Copa Argentina

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

La provincia
Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Récord histórico por el consumo de huevos diarios en el país

Récord histórico por el consumo de huevos diarios en el país

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Dejanos tu comentario