Uno Entre Rios | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

El capitán Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a la Albiceleste en la Primera Ronda de la Copa Davis ante Corea del Sur.

5 de enero 2026 · 18:17hs
Thiago Tirante

Thiago Tirante, Andrés Molteni, Federico Agustín Gómez, Marco Trungelliti y Guido Andreozzi son los elegidos para la Copa Davis.

Javier Frana, capitán del equipo argentino, confirmó los jugadores que representarán a la Albiceleste ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis. Hubo sorpresas en la lista debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan.

En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

El matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini buscan remontar en el clasificador.

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Días y horarios de los primeros 12 partidos.

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre, cuando quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán sólo repite un integrante: el Andrés Molteni.

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.

Novak Djokovic anunció su salida de la ATP

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el tenista serbio Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El tenista hizo hincapié en su oposición a la actual dirigencia del circuito y señaló “las persistentes preocupaciones sobre la transparencia”.

De esta manera, el serbio, máximo ganador de Grand Slams, oficializó su salida de las estructuras de la Asociación de Tenistas Profesionales. Su decisión profundiza una grieta histórica por el control del circuito y abre un interrogante sobre el futuro de la gobernanza en el deporte blanco.

Lo que comenzó como una serie de desacuerdos públicos ha escalado a una ruptura formal, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.

Copa Davis Javier Frana Novak Djokovic Corea del Sur
Noticias relacionadas
Enzo Pérez disputará la Copa Libertadores de América en 2026.

Enzo Pérez es nuevo jugador de Argentinos Juniors

Ruben Amorim dirigió 63 partidos al Manchester United. 

Manchester United despidió a Ruben Amorim

Lisandro Ruiz Moreno fue subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la APB.

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

jeremias ledesma dejara river para retornar a rosario central

Jeremías Ledesma dejará River para retornar a Rosario Central

Ver comentarios

Lo último

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

Ultimo Momento
Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Policiales
Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Ovación
Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

Manchester United despidió a Ruben Amorim

Manchester United despidió a Ruben Amorim

La provincia
VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

Susana Medina: cayeron las denuncias contra la vocal del STJ

Susana Medina: cayeron las denuncias contra la vocal del STJ

Villaguay: caballos robados y maltratados, uno con la boca atada con alambre

Villaguay: caballos robados y maltratados, uno con la boca atada con alambre

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Dejanos tu comentario