Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

El capitán Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a la Albiceleste en la Primera Ronda de la Copa Davis ante Corea del Sur.

Javier Frana, capitán del equipo argentino, confirmó los jugadores que representarán a la Albiceleste ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis . Hubo sorpresas en la lista debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan.

En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre, cuando quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán sólo repite un integrante: el Andrés Molteni.

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.

Novak Djokovic anunció su salida de la ATP

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el tenista serbio Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El tenista hizo hincapié en su oposición a la actual dirigencia del circuito y señaló “las persistentes preocupaciones sobre la transparencia”.

De esta manera, el serbio, máximo ganador de Grand Slams, oficializó su salida de las estructuras de la Asociación de Tenistas Profesionales. Su decisión profundiza una grieta histórica por el control del circuito y abre un interrogante sobre el futuro de la gobernanza en el deporte blanco.

Lo que comenzó como una serie de desacuerdos públicos ha escalado a una ruptura formal, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.