Constanza Polo y la importancia de la nutrición deportiva.

Siempre está atenta a todo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Constanza Polo || Nutrición Deportiva || (@lic.constanzapolo)

Por ende, el aspecto nutricional es fundamental en la preparación del deportista. Ya que aporta la cantidad de energía apropiada, otorga nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos y, regula el metabolismo corporal. Además, ayuda a conseguir buenos resultados, y por su puesto, a tener atletas más saludables.

Ante esto, Constanza Polo, especializada en nutrición deportiva y parte significativa del plantel del Club Atlético Patronato, conversó con UNO sobre una disciplina que es cada vez más reconocida en todos los niveles. Pero de la que todavía existe bastante desconocimiento.

“Sabía que iba a estudiar algo referido a la salud, porque me interesaba mucho el cuerpo humano, la fisiología, la anatomía y aparte, me gustaba cocinar. Saber como se elaboran los alimentos y que tienen. Además, mi mamá es farmacéutica, así que el ámbito de la salud siempre me rodeó”, comentó Constanza sobre sus inicios en el mundo de la nutrición deportiva.

“Vinculación previa nunca tuve. Pero antes, cuando hacía deporte, consulté a una nutricionista que me ayudó en cuanto a hábitos alimentarios y a entender la función de cada alimento”, agregó.

Inicialmente y al ser consultada sobre los factores más importantes en la dieta de un deportista, la profesional dijo: “Lo más importante es cubrir el requerimiento calórico. Estudiar de que se trata el deporte, cuales son las vías de consumo y priorizar más que nada los alimentos que optimicen ese rendimiento”.

La paranaense hizo referencia a las dificultades que se pueden presentar: “Tienen que ver mucho con malos hábitos que podemos llegar a detectar. Dificultades en el transporte, en la planificación de las personas que hacen deportes amateurs, donde estudian, trabajan y aparte entrenan doble turno”.

Polo destacó que no se trata de prohibir, sino de vigilar la frecuencia y la cantidad en la que se consumen ciertos alimentos: “Nuestro rol fundamental es justificar por qué sí, por qué no y en que momento consumirlo”.

Al mismo tiempo, destacó que cada jugador tiene una dieta ajustada a sus propias necesidades: “Con respecto al rol en Patronato, cada vez que recibimos planteles nuevos, realizo una encuesta alimentaria y en base a eso se planifica un plan para cada uno de acuerdo a sus gustos y dentro de lo que nosotros necesitamos en cuanto al rendimiento”.

Por otra parte, Conti, habló sobre las diferencias que notó respecto a la alimentación en las copas internacionales de las que participó Patronato: “Tuve que investigar que frutas tenían más contenido de fibra o no, porque, lógicamente, no podíamos probar tantas cosas nuevas ya que teníamos competencia. Y tratamos de que sea lo más común posible, con la incorporación de alguna fruta, como podían ser la guayaba, en el caso de Colombia o de Perú”.

La alimentación de un deportista a estos niveles influye significativamente en su rendimiento físico: “La mala alimentación a estos niveles deportivos, lo que ocasiona son lesiones y descompensaciones en cuanto a lo gastrointestinal. Básicamente, el alimento es nuestro combustible”.

Al final de la entrevista, Constanza Polo fue consultada sobre la alimentación en el deporte argentino y sus diferencias con Europa: “Depende mucho de las zonas, del consumo habitual, cultural y social. Lógicamente y probablemente, nuestra alimentación sea un poco distinta a lo que Europa pueda llevar a consumir. Pero contamos con una muy buena calidad de alimentos, eso seguro”.