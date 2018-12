Conquistaron medallas en la altura de Arequipa

Las hermanas Milagros y Victoria Zanolli tuvieron una destacada actuación en los Juegos Sudamericanos de Escolares de Atletismo que se desarrolló en Arequipa, Perú, entre el 4 y el 6. Milagro, la mayor de ellas, aportó la única medalla dorada a la delegación argentina al conquistar la prueba de pentathlon, al finalizar con 4.744 puntos. Por su parte, Victoria se adjudicó el bronce en la competencia de salto en largo con un registro de 5,40 metros. Además concluyó en el cuarto puesto en los 80 metros llanos.





Esta fue la segunda experiencia de las villaguayenses en un certamen de esta característica. En 2017 sumaron rodaje. Este año apuntaron a ser protagonistas. Tuvieron como obstáculo un fenómeno natural como la altura. En este sentido la prueba se desarrolló en una ciudad ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Más allá de algunos inconvenientes, se adjudicaron las medallas.





Las representantes de la escuela de iniciación deportiva de Villaguay (EIDE) hicieron méritos para clasificar a Arequipa al adjudicarse la etapa nacional de los Juegos Deportivos Evita. Este año, y por una cuestión presupuestaria, se redujo la delegación argentina a 12 participantes. De esta manera solamente accedieron al Sudamericano los seis mejores rankeados en ambas ramas. Las villaguayenses fueron parte de la lista Albiceleste y lo hicieron con éxito.





Ovación se comunicó con Alan Espinoza, entrenador de las hermanas Zanolli, quien brindó detalles de la participación de las atletas entrerrianas en el Sudamericano de Escolares y repasó el proceso que recorrieron previamente para finalizaron con los resultados positivos.





"El año anterior fuimos a sumar experiencia, pero sin aspiraciones de podio. Este año con un marco diferente, con una experiencia mayor, más maduras y mejores entrenadas, fuimos con la aspiración de traer medallas para Villaguay", mencionó.





"El año anterior Milagros tuvo una dificultad con los jueces. Le cobraron nulos los tres lanzamientos de bala. Es decir que sumó cuatro pruebas de cinco quedando en el noveno lugar. Si hubiera sumado en lanzamiento de bala hubiera sido medalla de bronce. Victoria fue representando a la Argentina en salto en largo quedando en el quinto lugar. Ambas pudieron mejorar su performance obteniendo medallas", indicó.





Espinoza, que es entrenador internacional grado 2, mencionó algunas dificultades que tuvo Victoria durante la competencia, pero que no le impidió subirse al podio. "La altura le jugó una mala pasada, no se sintió cómoda en el torneo. Tuvo que pasar por la ambulancia cada vez que le tocó competir. Arequipa es una ciudad ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar y repercutió muchísimo. El año pasado compitió en Cochabamba, Bolivia, donde también hay altura. No lo sintió ahí porque solamente compitió en salto en largo y esa prueba no es tan invasiva para el organismo. Este año como clasificó campeona en 80 metros llanos y en salto en largo le tocó competir el primer día en serie y final de 80 metros, es decir correr dos veces en la altura a máxima velocidad. Eso le pasó mucha factura", explicó.





Teniendo en cuenta el fenómeno natural, no hubo una preparación específica. Esto obedeció a una cuestión presupuestaria. "No pensamos que el organismo no se iba a adaptar porque el año pasado fuimos a Cochabamba, donde es un poco más alto inclusive, y ninguna de las dos tuvo inconvenientes. Este año a Victoria le pasó bastante factura. Igualmente no tenemos los medios necesarios para realizar una preparación específica pensando en la altura. Comenzar a viajar para realizar una preparación específica implicaría un costo económico muy grande que no podríamos haber afrontado", argumentó.





De base

Milagros y Victoria llevan cinco años practicando esta disciplina. Comenzaron a inicios de 2014 bajo la preparación de Espinoza. "Las dos iniciaron en miniatletismo, que es la primera herramienta para crear motricidad en los chicos y presentarles el conjunto de pruebas. A partir de ahí comenzaron a pasar distintos niveles", repasó.





"Milagros es muy regular en todo. Puede hacer una excelente carrera, un excelente lanzamiento y un muy buen salto. Lo más apropiado era trabajar en el aspecto multilateral y ha dado sus frutos dado que luego de cuatro años es campeona Sudamericana en pruebas combinadas", describió.





"Victoria es una nena que a los 9, 10 años estaba saltando arriba de los 4 metros en salto en largo. Se veía a lo lejos que era un talento para los saltos y también es una nena muy rápida. Por eso también la fuimos trabajando en carreras de velocidad para no hacer una especialización muy prematura de ella", repasó.





Pensando en Dakar. Por una cuestión generacional Victoria tiene aspiraciones de participar en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. "Está en el proceso de captación de talentos del nuevo ciclo olímpico pensando en Dakar 2022. Con 13 años está haciendo marcas interesantísimas que no son propias de la edad, sino que las hace por una cuestión de talento y desarrollo importante que está teniendo dentro del atletismo", concluyó.





Podio para otra entrerriana





La delegación nacional que compitió en el Sudamericano de Escolares también contó con la participación de Morena Giménez. La atleta de Crespo se adjudicó la Medalla de Bronce en lanzamiento de bala al finalizar con un registro de 11,88 metros.