Concordia y Estancia Grande unidas por las brazadas

Marcos Petrucci, oriundo de Paraná, y Carla Rivet de Buenos Aires se consagraron ganadores de la prueba que unió a Concordia y estancia Grande.

El pasado sábado, en el marco de una intensa ola de calor que afectó a la ciudad de Concordia, se llevó a cabo por primera vez el Cruce de Aguas Abiertas Concordia–Estancia Grande, una travesía que marcó un hecho histórico para la natación regional.

La largada tuvo lugar en Playa Los Sauces, en la ciudad de Concordia, desde donde los competidores iniciaron el recorrido aguas abajo por el río Uruguay. La llegada se concretó en el sector de Chacras al Río, en Estancia Grande, donde nadadores y público pudieron disfrutar de un entorno natural privilegiado, en una jornada que combinó exigencia deportiva y atractivo turístico.

Esta competencia contó con el acompañamiento y la guía permanente de remeros y palistas que integran el equipo náutico del Club Regatas Concordia, como así también personal de la Prefectura Naval Argentina, Guardavidas de Concordia y personal de la Secretaría de Salud, quienes cumplieron un rol clave en materia de seguridad y orientación a lo largo de todo el trayecto.

En cuanto a los resultados, Marcos Petrucci, oriundo de Paraná, y Carla Rivet de Buenos Aires se consagraron ganadores de la prueba principal de aguas abiertas, disputada sobre una distancia de 10 kilómetros. En tanto, Jeremías Pinto fue el mejor clasificado entre los representantes de Concordia, destacándose en una competencia de alto nivel.

Resultados de la Concordia - Estancia Grande

Clasificación general de Varones: 1° Petrucci, Marcos (Paraná) 1 hora 27’41”, 2° Tonelli Costa, Ramiro (Capital Federal) 1 hora 28’48”, 3° Petrucci, Santiago (Paraná) 1 hora 30’20”, 4° Bilik, Jorge Daniel (Ramos Mejía) 1 hora 30’44”, 5° Pintos, Jeremías Nahuel (Concordia) 1 hora 30’53”, 6° Arias, Mauricio Rubén (Formosa) 1 hora 31’46”, 7° Lebrero, Mariano (Chascomús) 1 hora 33’23”, 8° Simeone, Joaquín (Concordia) 1 hora 34’10”, 9° Baer, Walter (Victoria) 1 hora 34’45”, 10° Penco, Facundo (Concordia) 1 hora 35’36”.

Por la rama femenina el primer puesto fue para Carla Rivet de Caba con un tiempo de 1 hora 33’14”, 2° Silvia De la Calle de San Justo, 3° Romina Velázquez de Laferrere, 4° Carolina Thomsen de Caba y 5° puesto para Florencia Agustina Peceto de Concordia.

Cabe señalar que este cruce había sido intentado en tres oportunidades anteriores sin poder concretarse, por diferentes circunstancias, entre ellas se encuentra la situación de pandemia en 2020. Finalmente, la edición 2026 logró unir a nado las localidades de Concordia y Estancia Grande.