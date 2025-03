Con la presencia de la concordiense Paula Pedrozo, Las Yaguaretés perdieron la final ante Kenia.

Las Yaguaretés no pudieron con Kenia

Embed ¡Medalla de plata en Ciudad del Cabo!



Las Yaguaretés cayeron en la final ante Kenia y consiguieron un gran segundo puesto en la primera etapa del Challenger Series.



Cristal Escalante y Candela Delgado.

Sofía González.

El enfrentamiento estuvo cargado de nerviosismo y ansiedad en los primeros minutos del cotejo. Las dirigidas por Nicolás García intentaron quebrar la defensa keniata aunque sin mucha efectividad. A la vez generaban imprecisiones y espacios que las africanas no dejaron pasar. Así Grace Okulu abrió el marcador. Eso no detuvo a las sudamericanas, que segundos antes del cierre de la primera parte, luego de un kick al fondo de Sofía González, el cual Cristal Escalante robó a las keniatas para situar las cosas 7-5. En el complemento, las modificaciones no pudieron hacer crecer al combinado argentino y con los dos tries en manos de Judith Okumu se empezó a desvanecer la idea de la consagración, a pesar de volver a anotar mediante un buen ataque finalizado correctamente por Candela Delgado. De esta manera, y con el resultado favorable por 17-12, Kenia se consagró campeón del torneo.

Argentina formó con María Taladrid, Azul Medina, Andrea Moreno, la conconcordiense Paula Pedrozo (C), Josefina Padellaro, Sofía González y Cristal Escalante. Luego ingresaron Virginia Brígido, Candela Delgado, la villaguayense Antonella Reding, Talía Rodich y Malena Díaz.