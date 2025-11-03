Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel

Los Pumas, tras su paso por el Rugby Championship, ya tienen su plantel definido para los test matches de noviembre contra Gales, Escocia e Inglaterra.

3 de noviembre 2025 · 17:21hs
Con el concordiense Marcos Kremer

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel.

Luego de su participación en el Rugby Championship, Los Pumas regresarán al ruedo en noviembre para afrontar los últimos compromisos internacionales del año. Felipe Contepomi, head coach del seleccionado argentino, ya definió el plantel que estará a disposición para los test matches ante Gales, Escocia e Inglaterra.

Tras el camp realizado en Inglaterra, Contepomi seleccionó los nombres que vestirán la camiseta Albiceleste en estos partidos cruciales. Entre los convocados, destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibe su primera convocatoria de 2025. El experimentado segunda línea cordobés, con 98 caps, no había jugado con Los Pumas desde noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó a Italia por 50-18 en Údine. El retorno de Alemanno es un refuerzo importante para el pack de forwards, aportando experiencia y fortaleza a la delantera.

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

LEER MÁS: Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

El plantel de Los Pumas para la ventana internacional de noviembre

Embed

Otro regreso importante es el de Thomas Gallo, quien se encuentra completamente recuperado de su lesión. Junto a él, también estará disponible Efraín Elías, que había sido convocado en el camp de marzo pero no disputó partidos en 2025.

Por otro lado, varios jugadores no fueron considerados debido a lesiones, entre ellos Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona, quienes no podrán formar parte de esta ventana internacional.

El plantel de Los Pumas para los encuentros de noviembre es el siguiente:

Forwards:

  • Matías Alemanno

  • Francisco Coria Marchetti

  • Pedro Delgado

  • Efraín Elías

  • Thomas Gallo

  • Juan Martín González

  • Santiago Grondona

  • Marcos Kremer

  • Pablo Matera

  • Julián Montoya

  • Joaquín Oviedo

  • Bautista Pedemonte

  • Guido Petti

  • Tomás Rapetti

  • Ignacio Ruiz

  • Mayco Vivas

  • Boris Wenger

Backs:

  • Simón Benítez Cruz

  • Gonzalo Bertranou

  • Mateo Carreras

  • Santiago Carreras

  • Santiago Chocobares

  • Bautista Delguy

  • Benjamín Elizalde

  • Rodrigo Isgró

  • Juan Cruz Mallía

  • Ignacio Mendy

  • Matías Moroni

  • Agustín Moyano

  • Justo Piccardo

  • Gerónimo Prisciantelli

  • Nicolás Roger

Los Pumas Marcos Kremer Rugby Championship
Noticias relacionadas
Séfano Di Carlo asumió como presidente de River y pidió a los hinchas que confíen en su gestión, pese al mal momento deportivo del club:

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio salió lesionado.

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Talleres Rojo finalizó como líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Los chicos de Talleres que festejaron en Cadetes.

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Ver comentarios

Lo último

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Ultimo Momento
Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

Policiales
Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Ovación
Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel

La provincia
UTA Entre Ríos informó que por el momento no habrá medidas de fuerza

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Dejanos tu comentario