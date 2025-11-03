Los Pumas, tras su paso por el Rugby Championship, ya tienen su plantel definido para los test matches de noviembre contra Gales, Escocia e Inglaterra.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel.

Luego de su participación en el Rugby Championship, Los Pumas regresarán al ruedo en noviembre para afrontar los últimos compromisos internacionales del año . Felipe Contepomi, head coach del seleccionado argentino, ya definió el plantel que estará a disposición para los test matches ante Gales, Escocia e Inglaterra.

Tras el camp realizado en Inglaterra, Contepomi seleccionó los nombres que vestirán la camiseta Albiceleste en estos partidos cruciales. Entre los convocados, destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibe su primera convocatoria de 2025. El experimentado segunda línea cordobés, con 98 caps, no había jugado con Los Pumas desde noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó a Italia por 50-18 en Údine. El retorno de Alemanno es un refuerzo importante para el pack de forwards, aportando experiencia y fortaleza a la delantera.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

El plantel de Los Pumas para la ventana internacional de noviembre

Embed ¡Arranca la Ventana de noviembre!



vs Gales (9/11), vs Escocia (16/11), vs Inglaterra (23/11)



No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.



Toda la… pic.twitter.com/jqoVcmxzOc — Los Pumas (@lospumas) November 3, 2025

Otro regreso importante es el de Thomas Gallo, quien se encuentra completamente recuperado de su lesión. Junto a él, también estará disponible Efraín Elías, que había sido convocado en el camp de marzo pero no disputó partidos en 2025.

Por otro lado, varios jugadores no fueron considerados debido a lesiones, entre ellos Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona, quienes no podrán formar parte de esta ventana internacional.

El plantel de Los Pumas para los encuentros de noviembre es el siguiente:

Forwards:

Matías Alemanno

Francisco Coria Marchetti

Pedro Delgado

Efraín Elías

Thomas Gallo

Juan Martín González

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Julián Montoya

Joaquín Oviedo

Bautista Pedemonte

Guido Petti

Tomás Rapetti

Ignacio Ruiz

Mayco Vivas

Boris Wenger

Backs: