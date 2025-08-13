El hecho ocurrió este miércoles por la siesta en el estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes, ubicado en el Parque Mitre.

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio.

En horas de la siesta de este miércoles, el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada. El hecho tuvo lugar en la reconocida institución deportiva ubicada en la zona del Parque Mitre.

Afortunadamente, en el lugar no se registraron heridos , ya que en el momento del colapso no se estaban desarrollando actividades deportivas ni había personas en la zona afectada.

Personal del club y de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso.

Gentileza: El Litoral de Corrientes

Club de Regatas Corrientes emitió un comunicado oficial:

Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general. "Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir", detallaron.

Gentileza: El Litoral de Corrientes

"El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que "todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha", finalizaron desde el club.