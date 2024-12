Paracao handbol 1.jpg Club Atlético Paracao es el mejor del handbol entrerriano UNOER/ Alan Barbosa

Después de este enorme merecimiento, un grupo de jugadores de Paracao compartieron a UNO sus sensaciones tras haber ganado un título importante. Destacaron que el objetivo del año era salir campeones, especialmente tras una experiencia previa menos exitosa. Además, reconocieron el esfuerzo de cada uno tanto dentro como fuera de la cancha, con entrenamientos y compromisos personales para mejorar. A pesar de ser un deporte amateur y poco difundido en la costa del Paraná, mencionaron que el handbol ha evolucionado y hay más interés que años anteriores.

“Son sensaciones buenas porque fue lo que buscamos. Era el objetivo máximo porque este campeonato nos depositaba en el Nacional. Este año tuvimos la posibilidad de competir en el argentino y no nos fue como esperábamos, entonces este trofeo fue nuestra revancha como grupo. Para volver al Nacional había que salir campeón y lo pudimos lograr”, dejó en claro durante sus primeras palabras Alejo Fraga.

Es el segundo trofeo que logró la institución paranaense ya que en 2021 tuvieron la posibilidad de levantar el trofeo provincial. “Para mí no es casualidad, es mérito del esfuerzo de todo. Si bien el deporte es totalmente amateur, todos entrenamos a pulmón, pagamos la cuota y pagamos para jugar y para viajar, entre otras cosas. Entonces, lo tomamos totalmente profesional y lo más serio posible, dentro de lo que se puede. Y cada uno se esforzó desde su lugar, de ir al gimnasio, de entrenar, de dormir bien, de comer bien, de no salir, de jugar, etc. Y todo eso provoca que básicamente se den los buenos resultados”, resaltó el central de 25 años de edad.

Parte del plantel campeón

Paracao handbol 2.jpg Club Atlético Paracao es el mejor del handbol entrerriano UNOER/ Alan Barbosa

“Las sensaciones para mí son máximas. Para que esto se cumpla tuvimos que trabajar durante todo el año, entrenar con un solo objetivo en la cabeza y dejar cosas de lado. Algunos de los chicos salen de la escuela y van a practicar. Llegan sin comer y cansados. Otros, como en mi caso, salimos justo de trabajar pero vamos igual a entrenar. Todos esos sacrificios que mencioné antes se ven reflejados en los partidos”, sentenció Valentín Monzón, mejor jugador de la final.

“El hecho de seguir entrenando está en la esencia del handbol. Es un deporte muy amateur, muy poco difundido en la ciudad y capaz que en la provincia recién se está empezando a ver. Nosotros tenemos solamente dos entrenamientos a la semana y después queda en uno si quiere perfeccionar y seguir creciendo con respecto al gimnasio, haciendo otros deportes o haciendo un aeróbico”, agregó, destacando el desempeño de cada uno.

“No pude jugar el torneo por ser menor de edad pero acompañarlos desde afuera fue muy lindo, dejé la vida en todos los goles, todas las jugadas y todas las atajadas. Es un grupo muy unido”, dejó en claro Franco Cristaldo, de 15 años y jugador de las Formativas de Paracao.

“Pude estar presente en el juego, pero no jugué activamente.Los juveniles no jugamos mucho por cuestiones de cómo se venía desarrollando el juego, pero no hay ningún resentimiento con ellos. Para mí es todo un orgullo sentir que somos un equipo bastante unido. Fue una gran alegría estar con ellos. Creo que hace rato no vivía tanto una final y eso me puso muy contento, me emocionó”, cerró Catriel Nuñez.

Paracao llenó de premios sus vitrinas

Valentín Monzón se quedó con el premio al mejor jugador y Juan Ignacio Sueldo fue el mejor arquero. Además, Joaquín Oroño fue el goleador de la final con 8 conquistas.