Cinthia González, La Camionera que quiere arrollar a su rival en Uruguay

—¿Cómo llegás a este compromiso?

—Me enteré hace aproximadamente dos meses y medio de la posibilidad de esta pelea, por lo que venía entrenándome a consciencia pese a que, por cuestiones contractuales, no pude hacerlo público hasta que no fuese confirmado. Si bien tenía previsto pelear a ocho rounds, hace unos días me confirmaron que mi rival expondrá su título, por lo que el combate será a 10 asaltos. Estoy enfocada en esta oportunidad que tengo y muy feliz por esto.

—Tus cinco peleas anteriores las hiciste a cuatro rounds y, sin escalas, pasás a 10. Es un cambio muy grande en todo sentido.

—Me preparé de otra forma porque es un cambio grande. Con Wenceslao (Mansilla) cambiamos el plan de trabajo. Ahora cuento con un preparador físico, Florencio Arteaga, para que Wency se encargue exclusivamente del boxeo. Fuimos aumentando la cantidad de rounds y realizando otros ejercicios para llegar de la mejor manera a esta pelea. Realicé una preparación distinta y quiero que eso se note en la pelea.

—¿Cuánto varió tu plan de pelea?

—Bastante porque en una pelea a cuatro rounds no hay tiempo para especular, sino que tenés que trabajar desde el primer campanazo porque sino se te va el combate. Ahora debo saber administrar las energías, sabiendo cuando pisar el acelerador. Para eso tengo que tener sí o sí una muy buena preparación, y yo la tengo.

—¿Cómo llegaste a los 10 asaltos en las sesiones de sparrings, más allá de que no es lo mismo que una pelea?

—Guanteé con mis compañeros de gimnasio y no tuve problemas. También fui a Santa Fe, donde trabajé 10 rounds con tres chicas de distintos pesos y estilos, que se iban turnando. Llegué bien y espero que en la pelea también pueda estar a la altura. Muchas veces es importante la cabeza, estar convencida de que se puede. Con la cantidad de horas que entreno, el convencimiento del trabajo realizado y un gran equipo atrás que me hace sentir segura, me da la fuerza necesaria para llegar en muy buenas condiciones.

—¿Qué pudiste ver de tu rival?

—Es una boxeadora aguerrida, que tiene un estilo muy pero muy parecido al mío. También me hace acordar a Rocío Gordillo, que fue mi primera rival como profesional. Pude ver sus últimas peleas y con mi equipo analizamos sus pros y contras. Ya tengo claras la táctica y la estrategia que voy a utilizar.

—Vas de visitante y ante la campeona. Para ganar, si no es noqueando, tenés que mostrar mucha superioridad...

—Sé que voy bien de visitante. Incluso en un primer momento me habían dicho que era a ocho rounds y el jueves cambiaron a 10. Son algunas mañas que se utilizan en el boxeo para sacar algunas ventajas. Pero con Wency estuvimos atentos y pensamos que, al ser la campeona, existía la posibilidad de que arriesgue su cinturón y me preparé para una pelea más larga.

—Ya peleaste en Uruguay y te volvieron a llamar. Se ve que quedaron conformes con vos.

—Exactamente. Después de esa pelea me dijeron que me volverían a llamar porque les había gustado como peleé y que estaba bien entrenada. Fue cuestión de esperar a que sonara el teléfono solamente. Volví de Uruguay y no me tomé vacaciones, sino que seguí entrenando para estar lista.

—¿Te imaginás con el cinturón o no querés adelantarte?

—La ansiedad y las ganas de consagrarme siempre están. Pero para eso antes hay que sufrir en el gimnasio y dar todo sobre el ring. Si todo sale como lo espero, ese cinturón se viene conmigo a Paraná.

Canelo Álvarez y Munguía pelean en Las Vegas

Canelo Munguía.jpg

Los mexicanos Saúl Álvarez y Jaime Munguía pelearán en el T-Mobile Arena Hotel de Las Vegas, donde el Canelo Álvarez arriesgará sus cinturones AMB, OMB CMB y FIB de la categoría Súper Mediano. En Argentina televisará ESPN Knock Out, desde las 19.

Maquinita Martínez peleará en Francia

El pugilista paranaense Marcos Maquinita Martínez confirmó que el sábado 25 se presentará en Beziers, Francia, donde combatirá ante el local Jaouad Belmehdi. En este compromiso, pautado a 10 vueltas en la división Súper Pluma, habrá un título en juego.