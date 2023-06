Ciclista y Estudiantes van por el pase a la final 

El jugador del equipo de calle Santiago del Estero, Eliseo Cassano, anticipó que se imagina “un partido distinto” y confió en las armas de su equipo para barrer la serie. “Creo que un partido de 50 puntos para ambos equipos es algo atípico. Los dos equipos promediamos arriba de 70 durante gran parte de la temporada. Sí, creo que la clave va a pasar por la defensa y vamos a tratar de ajustar las cosas que hicimos mal en el primer partido. El que esté más concentrado en los momentos importantes del juego va a ser el que se lleve el partido”, opinó uno de los referentes de Ciclista en diálogo con Ovación.

El base de Sionista, Arik Levin, quien no jugó el primer partido, coincidió con su rival y sostuvo que será “un partido totalmente distinto”. “Vamos a jugar en nuestra cancha y tenemos la obligación de ganar para no quedarnos afuera. Ya conociéndolos más a ellos y sabiendo que no podemos regalar nada desde el primer minuto, vamos a jugar más ofensivos y buscaremos correr más la cancha que es lo que sabemos hacer y sacar ventajas desde ahí”, expresó una de las figuras de Sioni.

“El primer partido hubo muy bajo goleo y en este va a haber más velocidad y de local siempre tenemos más chances de ganar”, sentenció.

En calle Italia. El jugador de Estudiantes, Adrián Almeida, dijo que el segundo chico de la serie será “similar al del domingo” y sostuvo que el equipo que “mejor defienda” se llevará el juego. “El partido va a pasar por la defensa. Con un puntaje bajo y el que mejor lo haga va a ganar. Hay que perder la pelota lo menos posible”, continuó.

El Polaco remarcó que Estudiantes el domingo “defendió bien” en el partido que se impusieron 86 a 81. “Nosotros el domingo defendimos bien, en el segundo tiempo lo hicimos mejor, pero dejamos que se nos acerquen y nos pasen por errores propios. Si nosotros no nos apuramos ellos no nos van a poder correr que es su fuerte. Si logramos tomar buenas decisiones y que no nos corran, se va inclinar la balanza para nuestro lado”, opinó una de las figuras del Albinegro.

Por su parte, el jugador de Recreativo, Nicolás Sánchez, dijo que ve un partido “similar” al primero y destacó que la estrategia es protegerse “del juego interno”. Nosotros nos planteamos protegernos del juego interno de ellos y a partir de ahí que no generen juego repartiendo la bola a los perimetrales o con mucho goleo del Balta Claudé. Se bien en el primer tiempo lo hicimos bien, en el segundo lo hicimos mal. No hicimos el juego en equipo que venimos teniendo en la temporada. No nos pasamos bien la pelota y no tomamos buenas decisiones y ellos nos empezaron a correr. Ellos nos llevó perder la concentración, perdimos los rebotes defensivos y tuvimos malas rotaciones. Estudiantes tuvo la aparición de Vilotta que fue muy desequilibrante para nosotros, no lo supimos controlar en el uno contra uno que era una de nuestra premisas. Y si mirás las estadísticas no erró un tiro en todo el segundo tiempo, ya sea con el pickandroll o jugando el uno contra uno. Si nosotros jugamos en equipo y si tenemos paciencia para tomar los mejores tiros vamos a tener posibilidades de llevarnos el segundo juego. Si nos pasamos la pelota y el sistema nos lleve a tomar buenas decisiones vamos a andar bien y vamos a forzar la serie a un tercer juego”, detalló con claridad Nico, en la previa de un duelo apasionante.

LA SERIE

SEMIFINALES – JUEGO 1

PRIMERA

Primer juego

Domingo

Estudiantes 86-Recreativo 81

Lunes

Ciclista 53- Sionista 46

Segundo juego

Hoy

A las 21

Sionista-Ciclista

A las 21.30

Recreativo-Estudiantes