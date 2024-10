Ciclismo: Milagros Sanabria se lució en la Pista

En tanto, Yanina Acosta (santafesina que representa a la ACER) se quedó con medalla de Plata en Scratch; Bronce en Carrera y Oro en Persecución Individual, con récord nacional incluido. Una verdadera cosecha de logros para las ciclísticas de la Asociación Entrerriana que tuvo una delegación corta pero con muy buenos resultados a lo largo de la semana que duró el Campeonato Argentino en la región de Cuyo.

Milagros Sanabria se preparó intensamente para estas pruebas, entrenando en San Juan durante un mes, ya que en la región le resulta complicado entrenar en pista debido a la falta de infraestructura adecuada. En la ciudad de Paraná y alrededores no hay un velódromo y los atletas deben viajar para una mejor preparación. Sin lugar a dudas para Mili su especialidad es la Pista. Ahora tras lo de San Juan está enfocada en seguir mejorando y tiene la mira en futuros objetivos con la Selección Argentina, en la que ya estuvo tres años.

Milagros charló con UNO luego del Campeonato Argentino. “La verdad que esperaba este rendimiento, nos fuimos preparando. Estuve un mes en San Juan para entrenar de la mejor manera; lo venía planificando para que las cosas se den así”.

Bien se sabe que en Paraná y la región no hay un velódromo para poder entrenar en Pista para los ciclistas y sobre eso Milagros comentó: “La verdad que es complicado más lo que es la Pista y lo que siempre digo, lo que es el área de velocidad. Se necesita ser muy técnico y se necesita tener el lugar para entrenar. Yo antes vivía en el Club Ciclista de Rafaela y después me vine para mi casa y tomé la decisión para ir al Campeonato Argentino y de estar un mes allá. Y que me dieron la posibilidad. Me abrieron las puertas en el velódromo para prepararme. Pero es verdad acá en Paraná se necesita mucho”.

“Acá yo entreno en la ruta. Está ahí el Pucheta, pero como yo entreno con piñón fijo, es peligroso porque no tiene. Por ahí el fijo te hace levantar mucha velocidad, que lo que tiene el velódromo, que tiene los peraltes, que te ayuda a frenar la bicicleta. Al no tener frenos, acá es complicado, es peligroso. Una vez casi me fui afuera y, o sea, es muy peligroso. Así que prefiero entrenar en la ruta, que es derecho, y tengo un tramo largo para poder frenar”, completó sobre cómo se preparan para cada competencia nacional e internacional.

En cuanto a lo que se viene dijo: “Ahora la verdad quiero estar con mi familia tranquila, fueron varios meses que no estoy en mi casa. Quiero agradecer a todos lo que me dieron una mano para poder estar en San Juan. Sobre todo mi familia y amigos”.

El ciclismo es un deporte de familia y se va heredando. Milagros Sanabria fue clara porqué llegó a subirse a una bicicleta. “En el deporte yo arranqué cuando tenía 13 años más o menos. Me llevó mi Papá. Él corría así que arranqué por ese lado”.

“Los objetivos que tengo para más adelante es estar en la Selección Argentina. Yo estuve con la Selección durante tres años corriendo. Participé en los Panamericanos el año pasado. Y nada, por ahí estar pendiente de eso. Para eso hay que seguir corriendo y mejorando siempre”, comentó la joven representante entrerriana.

Yanina Acosta también marcó el camino

La experimentada ciclista Yanina Acosta (santafesina que representa a la ACER) se quedó con medalla de Plata en Scratch; Bronce en Carrera y Oro en Persecución Individual, con récord nacional.