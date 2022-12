Chiqui Tapia criticó a los organismos de seguridad

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, indicó que los organismos de seguridad que escoltaron a la Selección no le permitieron avanzar hasta el Obelisco.

El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Chiqui Tapia, se lamentó este martes porque la selección argentina no pudo saludar a los hinchas de la manera que se había organizado. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar", escribió el directivo. "Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena", sentenció Tapia, con emoticones de enojo.