Chicho Serna rompió el silencio tras su salida del Consejo de Fútbol

Chicho Serna fue al predio que el club para despedirse y habló: "No ha sido fácil, pero la vida es de decisiones”.

Mauricio Chicho Serna rompió el silencio luego de conocerse su salida -junto a la de Raúl Cascini- del Consejo de Fútbol de Boca. “Presentamos la renuncia”, afirmó Chicho en medio de algunas versiones que indicaban que la determinación para ambos había sido tomada desde el interior del club.

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El colombiano se hizo presente en el predio de Ezeiza para despedirse y destacó que “no ha sido fácil, pero la vida es de decisiones”. Además, agregó: “Quienes me conocen saben lo que este club representa para mí y para mi familia. Muchas veces acertamos y otras nos equivocamos, pero no me guardé nada. Di lo mejor que tenía”.

Sin aceptar preguntas, el exfutbolista atendió a la prensa para dejar la explicación de lo ocurrido. “Es un momento supremamente difícil. Muy, muy difícil. Pero así como un día el presidente me invitó a ser parte de su grupo de trabajo y lo agradecí, hoy también soy honesto y tengo que decir que ya di todo”, manifestó.

El campeón del mundo con Boca en 2000 recordó a los hinchas y remarcó que “agradezco el cariño diario”. En tanto, añadió: “Los amo. Seguramente que me pude haber equivocado y ofrezco mis disculpas, no dejo de ser humano, pero siempre con la frente arriba. Con la cabeza en alto, mirando a los ojos a todas las personas. Esa es la manera que me ha caracterizado y es mi forma de vivir”.

De cara al futuro, Serna fue contundente. “Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que sea una realidad. Ya desde hace varios días atrás lo había manifestado internamente a quien correspondía y nos tomamos un tiempo para encontrarle una vuelta. Ahora hay que ver qué va a pasar en mi nueva etapa de vida”, sentenció.

El exmediocampista central también reconoció que le ofrecieron estar en alguna otra área del club, pero que “la decisión fue no aceptarlo por no considerarlo conveniente”. Finalmente, y con signos de una muy profunda emoción, cerró con una frase muy particular: “Así es la vida y ya. Me tocó a mí. Chau, gracias”.

Por qué no habló Cascini

El exfutbolista no estuvo presente en el predio que el club tiene en Ezeiza por cuestiones médicas. Su idea es dirigirse a ese lugar durante este jueves para despedirse: habrá que ver si al igual que Serna decide atender a la prensa para dar a conocer sus motivos.

El comunicado de Boca para disolver el Consejo de Fútbol

El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.

Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.