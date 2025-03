Chicho Serna respaldó a Gago y explicó por qué Paredes no llegó a Boca

Serna respaldó a Gago y explicó por qué Paredes no llegó a Boca.

Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, rompió el silencio en exclusiva con TyC Sports y recalcó el respaldo de la dirigencia a la gestión técnica de Fernando Gago. Además, adelantó que no habrá sanción económica para Carlos Palacios y explicó, a grandes rasgos, qué sucedió en la negociación con Roma por Leandro Paredes.

Para cortar con las especulaciones, Chicho se encargó de aclarar la polémica con el chileno, quien faltó al entrenamiento del lunes porque no llegó a su vuelo de regreso por la mañana, debido a un accidente de tránsito que sufrió camino al aeropuerto. "Nos llamó cuando tuvo un incidente e inmediatamente nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día se presentó a trabajar. No habrá sanción económica porque es nuestro futbolista y le creemos", afirmó, y se refirió a un posible castigo con suplencia: "Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir".