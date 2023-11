Cavani: "Es el partido más importante de mi vida"

Si bien ingresó al Maracaná para hacer el reconocimiento del campo de juego en la previa de la final de la Copa Libertadores, Edinson Cavani esbozó una sonrisa y clavó la mirada en uno de los arcos . El Matador será titular en el choque decisivo que tendrá Boca este sábado con Fluminense y, a menos de 24 horas para que ruede la pelota en Rio de Janeiro, no pudo ocultar su emoción e ilusión .

"Ya todo lo pasado, lo que a uno le tocó vivir en su carrera ya no lo piensa tanto. Uno piensa en el presente, lo que hay que vivir y por jugarse. La verdad que para mí es el partido de mi vida, por todo lo que implica jugar este partido, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera también. Son muchos condimentos que ayudan a que te pueda decir que este partido es el más importante . De esa manera lo jugaremos mañana", abrió el delantero uruguayo en conferencia de prensa.

El N°10 se entusiasma porque sabe que si bien se juega en Rio, justamente en la ciudad del Fla, tanto él y sus compañeros serán más locales que nunca por la marea de bosteros que llegó hasta Brasil a brindar su apoyo: "Lo que está pasando y todo lo que vemos nosotros en las noticias, porque nos llegan cosas a la concentración de toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo para venir hasta acá, habla por sí solo".

Y siguió, obnubilado por la pasión azul y oro: "A nosotros nos motiva saber que toda esa gente se ha jugado mucho de su vida, de su día a día, de su familia, por venir y estar en este momento tan especial, en la final que se va a jugar mañana. Entonces yo creo que todos somos conscientes de eso y no precisa decirlo en la arenga porque ya el mundo Boca demuestra y transmite en el día a día. Sabemos perfectamente la importancia que lleva todo esto que estamos viviendo en estas últimas horas".

Lamentablemente, lo que arrancó como una fiesta xeneize en Copacabana terminó con una salvaje emboscada de los hinchas de Fluminense el jueves. Consultado al respecto de este lamentable hecho de violencia, Cavani fue claro: "Uno siente tristeza por lo que pasa. Es un momento para disfrutarlo, para que la gente venga y pueda vivirlo porque no sé cuántas veces en su vida va a poder vivirlo y que pase esto es algo triste. Esperemos que no pase más. Se ha hablado de hablar a puertas cerradas... al final lo llevan por otro lado a lo que tiene que ser un espectáculo precioso como es una final, y más de Libertadores. Que no pase más, que se calme todo y que se viva una fiesta mañana".

El artillero charrúa vive esta final de la Libertadores como un hincha más. Tardó apenas unos meses en contagiarse de la locura por el club de La Ribera y así lo expresó: "El mundo Boca es fantástico, te atrapa. Cuando uno está afuera de lo imagina, pero cuando está acá y le toca vivir todas esas cosas es algo que te nace, que te brota y te viene de adentro. Ellos (mis hijos) lo consumen y por eso es que cantan, van al estadio y lo disfrutan".

Y agregó: "Desde que llegué al club me tocaron vivir diferentes emociones, más allá de que han sido muchas buenas, también viví muchas de las otras y parece que hace tiempo que uno está acá. Cuando te preguntás por qué, te viene la respuesta de la gente: 'así es el mundo Boca'. Entonces no me sorprende, cuando toda la gente te dice eso, vos ya automáticamente lo asimilás. Todo lo que se vive en mi casa es porque uno lo siente y esta camiseta te lo hace vivir así".

Consultado sobre cómo está viviendo esta previa Marcos Rojo, quien no podrá jugar la cita por la séptima debido a su expulsión en la vuelta de las semifinales, Cavani indicó: "Siempre es más fácil poder estar en la cancha que tener que vivirlo desde afuera. Seguramente las emociones que debe estar sintiendo deben ser terribles al lado de las que podemos estar sintiendo los que vamos a estar dentro de la cancha para jugar. Pero nos está acompañando, está con nosotros como estuvimos siempre".

Además, remarcó la fortaleza del grupo para sobreponerse a lo largo de la temporada: "Hemos estado unidos, somos un grupo espectacular. Marcos deja su impronta en cada partido, juegue o no juegue. Lo estamos viviendo de esa manera, todos unidos. Esa es una de las virtudes de este equipo. Somos un lindo grupo, un grupo humano espectacular y si estamos acá hoy es porque estuvimos unidos y los momentos complicados de los partidos los hemos enfrentado con esa mentalidad. Mentalidad de equipo, de grupo y de familia".

¿Cómo se imagina después la final de la Copa? "Me lo imagino feliz, como todos. Después esto es fútbol y veremos lo que pasa dentro de la cancha, pero nosotros vamos a ir a dejarlo todo para poder cumplir eso que tanto deseamos. Dios quiera que mañana podamos estar felices y contentos después del partido".

Ya sobre el cierre de la conferencia, el oriundo de Salto remarcó la clave para definir al cotejo en Rio: "Se va a decidir en detalles lo que pueda ser el partido de mañana, como esa gran final. Lo vivo de esa manera y creo que mantener la concentración nos podría hacer vivir un momento histórico".

En la última consulta de la prensa, Cavani volvió a abrir su corazón y contó qué títulos de su gloriosa carrera cambiaría con tal de alzar al cielo brasileño la Libertadores: "Hay un camino muy largo para llegar hasta acá. Y si todo ese camino no se hubiera recorrido, quizás no estaría acá hoy... Pero la verdad es que cambiaría mucho. Menos la Copa América con Uruguay, creo que dejo todo lo que tengo con poder lograr la copa con Boca. Dios quiera que todo se pueda dar mañana".