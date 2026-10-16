La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para actualizar e incorporar artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción es gratuita, se realiza de manera online y estará disponible hasta el 1 de diciembre.
Abren la inscripción al Registro Provincial de Artesanos
La convocatoria estará vigente del 15 de octubre al 1 de diciembre. El trámite es gratuito y online, tanto para quienes necesiten actualizar sus datos como para quienes quieran incorporarse por primera vez
Entre Ríos abre la inscripción al Registro Provincial de Artesanos
La iniciativa está destinada tanto a quienes ya forman parte del Registro y necesitan actualizar su información como a los trabajadores de la artesanía entrerriana que todavía no se encuentran inscriptos. El formulario está disponible en este enlace.
Creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías, el Registro constituye una herramienta para reconocer, proteger, difundir y promover la producción artesanal de Entre Ríos, además de favorecer su comercialización. La actualización permitirá contar con información vigente sobre los oficios, las técnicas, los materiales y las producciones de artesanos de los distintos departamentos y localidades de la provincia.
A su vez, formar parte de esta herramienta contribuye a fortalecer las políticas públicas destinadas al sector y a generar oportunidades de participación en actividades, convocatorias, ferias, exposiciones y acciones de promoción. La convocatoria busca ampliar el alcance del Registro y reconocer la diversidad de saberes y prácticas que integran el patrimonio artesanal entrerriano.
La implementación está a cargo de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain. Para realizar consultas, las personas interesadas pueden escribir a [email protected].