Abren la inscripción al Registro Provincial de Artesanos

La convocatoria estará vigente del 15 de octubre al 1 de diciembre. El trámite es gratuito y online, tanto para quienes necesiten actualizar sus datos como para quienes quieran incorporarse por primera vez

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para actualizar e incorporar artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción es gratuita, se realiza de manera online y estará disponible hasta el 1 de diciembre.

La iniciativa está destinada tanto a quienes ya forman parte del Registro y necesitan actualizar su información como a los trabajadores de la artesanía entrerriana que todavía no se encuentran inscriptos. El formulario está disponible en este enlace .

Creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías, el Registro constituye una herramienta para reconocer, proteger, difundir y promover la producción artesanal de Entre Ríos, además de favorecer su comercialización. La actualización permitirá contar con información vigente sobre los oficios, las técnicas, los materiales y las producciones de artesanos de los distintos departamentos y localidades de la provincia.

A su vez, formar parte de esta herramienta contribuye a fortalecer las políticas públicas destinadas al sector y a generar oportunidades de participación en actividades, convocatorias, ferias, exposiciones y acciones de promoción. La convocatoria busca ampliar el alcance del Registro y reconocer la diversidad de saberes y prácticas que integran el patrimonio artesanal entrerriano.

La implementación está a cargo de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain. Para realizar consultas, las personas interesadas pueden escribir a [email protected].