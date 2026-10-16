Filosofía de Entre Casa, una propuesta para pensar cómo informarse en Internet

El segundo encuentro del ciclo se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Paraná

¿Cómo distinguir una información confiable de una afirmación engañosa? ¿Qué herramientas permiten reconocer argumentos débiles y analizar lo que se lee en las redes sociales? Esas preguntas orientarán el segundo encuentro del ciclo Filosofía de Entre Casa, titulado “El pensamiento crítico como guía para navegar en Internet”.

La actividad será el miércoles 21 de octubre, a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná. Con entrada libre y gratuita, la propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura provincial.

El encuentro contará con la participación del doctor Manuel Dahlquist y el licenciado Enrique Mihura, quienes compartirán herramientas prácticas para identificar falacias, evaluar fuentes y distinguir buenos argumentos de aquellos que no cuentan con fundamentos sólidos. La charla también invitará a analizar críticamente los discursos y las propuestas que aparecen a diario en el entorno digital.

Con una modalidad participativa, la actividad combinará ejemplos de los expositores con situaciones y preguntas que surjan del público. El objetivo será poner en común experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales de informarse y comunicarse en Internet.

Filosofía de Entre Casa busca acercar el pensamiento filosófico a la vida cotidiana mediante el diálogo y el debate. El ciclo forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.