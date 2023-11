Carolina Córdoba brilló a nivel nacional.

WhatsApp Image 2023-11-27 at 16.19.34.jpeg

UNO se contactó con la fisicoculturista, que expresó su felicidad por un nuevo torneo logrado: “Ganar el Campeonato Argentino me generó mucha felicidad, porque la preparación fue hecha a pulmón. Este deporte conlleva mucho dinero y cuando no tenés un espónsor y te bancás todo sola, es más complicado.

Por eso, es un combo de sensaciones ganar un torneo. Porque más allá de la preparación física y mental, poder lograrlo económicamente te causa una felicidad enorme”.

Carolina agregó: “No fui decidida a quedarme con el primer puesto, porque sabía que era un torneo súper importante al que iban muchos atletas de todo el país. Uno siempre quiere ganar. Pero no fui pensando en que iba a lograr un primer puesto, así que fue una doble felicidad haberlo logrado”.

La paranaense parece no tener techo. En este sentido, indicó: “Es una felicidad enorme como atleta lograr en un año, con tres torneos, ser profesional. Es algo a lo que cualquier culturista aspira”.

Por otro lado, destacó la importancia de sentirse bien en todo aspecto, tanto física como mentalmente: “Esta preparación me costó un poco más, porque venía con muchas comidas al día en la etapa de volumen y cuando llegué a la etapa de definición, pasé de comer un montón a comer menos y ese paso me jugó una mala pasada. Así que me tuve que poner firme para que no me gane la cabeza y me fui mentalizando cada vez más, hasta poder lograrlo”.

La atleta continuó: “En este deporte, si no podés lograr que tu cabeza sea más fuerte que cualquier cosa, directamente no lo hagas. No podés ser un atleta culturista si no tenés ese poder”.

A su vez, reveló cómo hace para renovar las expectativas año a año: “Tengo muchas ganas de dedicarme a esto y solamente me frena el tema económico. Así que no necesito renovar expectativas, porque siempre están latentes”.

La atleta desea comenzar el 2024 de la mejor manera: “Mis objetivos para el 2024 son poder presentarme de nuevo en el Campeonato Argentino, que se hace en agosto en La Plata, Buenos Aires y empezar ahí. Ya me estoy preparando mentalmente y físicamente, volví a entrenar y estoy nuevamente mentalizada para poder llegar a ese objetivo”.

Por último, dio su visión del crecimiento de la disciplina en Entre Ríos, la cual es escasa y carece de apoyo.

“No estoy muy en el tema. Lo que sí veo, es que es una disciplina que no existe en la provincia. Vas a los torneos y hay atletas de todas las provincias con espónsores que les da la Municipalidad, tienen otro apoyo. Nosotros no existimos y llama la atención cuando hay un atleta de la provincia, con eso te digo todo. Sí pisa muy fuerte Buenos Aires, provincias que son más del sur y Córdoba. Habría que empezar a moverse y organizar otra cosa como para que tenga más fuerza. Hay muchos atletas que quieren competir y por ahí, te frena un poco el tema de lo económico, porque es un deporte carísimo”, afirmó.

Mister Universo. El primer puesto en la categoría Body Máster y el segundo en Body Senior fue el nuevo logro de la atleta Valeria Jones. El evento reconocido por la IFFB, se realizó el sábado 25 y domingo 26 en el teatro Broadway de Buenos Aires.