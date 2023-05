Carolina Benke tuvo su merecido homenaje

“La idea de este libro es contar el trabajo que Caro hace desde su corta edad. Repasar desde fundó la primera escuelita, recorrer como fue creciendo hasta llega adonde se encuentra hoy”, detalló la autora de la obra.

“El libro cuenta la historia de un niña que nace enamorado del fútbol”, sintetizó Mastracho. “Había muchos prejuicios cuando Caro comenzó a jugar al fútbol. Ella pasó por diferentes procesos. Por eso es importante plasmar sobre papel su historia para que las chicas de hoy sepan que atrás hubo mujeres luchadoras que pusieron el pecho para que el fútbol femenino sea tomado con corresponde”, profundizó.

Mastracho adelantó que cada libro cuenta con capítulos, a los que definió historias que dejan enseñanzas. A su vez valoró la importancia de los formadores en el proceso de educación. “Los y las profes enseñan valores que las chicas necesitan”, puntalizó.

Romina agradeció el respaldo que recibió de parte de Carolina desde el día que se sumó a la estructura de Arenas. “Ella me ayudó a salir adelante con mi vocación, que es el arte. Primero a través de la foto. Esto me permitió observar y captar momentos que, tal vez para muchos, pasan desapercibido, pero para mi no”, definió.

Por otro lado, Romi emitió un claro mensaje. “Les digo a las chicas que se animen a proyectar su sueños dejando de lado los prejuicios. Nadie tiene derecho de contradecir que es lo que deben hacer. Una mujer transpira la camiseta y grita los goles con desenfreno”, subrayó.

Caro, por su parte, mencionó Mastracho la sorprendió con el trabajo literario. “Cuando Romi llegó al club comenzó a interiorizarse más el trabajo que realizábamos. A partir de ahí empezó a disfrutar y compartir. Ella se fascinó con mi historia personal dentro del deporte y con todo lo que veníamos haciendo en Arenas. Ahí dijo “voy a escribir un libro”, relató en diálogo con La Mañana de La Red.

“Sinceramente no recuerdo cuál fue la reacción que tuve cuando me comunicó sobre el proyecto”, confesó Benke. “Uno nunca se pone a pensar que algún día escribirán sobre vos. Es muy loco y fascinante. Siempre seguí mis sueños de seguir ligada al fútbol de alguna forma, no solamente como jugadora, sino también desde otro lugar. Creo que ella también conecto con ese deseo propio de ser parte de algo más y de poder escribir. Estaba su anhelo y lo pudo lograr”, añadió.

“El libro relata una parte de mi historia a través del fútbol y como de alguna forma todo este recorrido y esas experiencias y esas historias hacen lo que genera proyectarlo en un libro para emitir un mensaje a través de la obra. Romi dice que es un legado que tenemos que dejarles a las futuras generaciones de mujeres futbolistas o mujeres que comparten el deporte. Es un orgullo enorme poder transmitirlo de esta forma”, destacó Caro.

Al observar la obra literaria, la dirigente de Arenas revivió pasajes que marcaron su corazón. “Cuando surgió la idea de armar una escuelita tuve muchas vicisitudes, de las cuales fueron más negativas que las positivas. De todos modos logre sobreponerme a eso. Mucha gente acompañó, los amigos y la familia estuvieron bancando a pleno. Lo que se visionaba no era solamente poder brindar un espacio, el tiempo, los conocimientos y experiencias a un montón de nenas, adolescentes y algunas adultas para que tomen ese tiempo y espacio, hagan lo que más le gusta y puedan recrearse. Con el tiempo fuimos armando el grupo y las categorías para que hoy se conforme el club y estemos a un nivel más competitivo. Eso es hermoso”, resaltó.

La estructura de Arenas permitió allanarle el camino a las niñas que soñaron con jugar a la pelota. “De alguna forma logramos entender y comprender que, lo que había que hacer, teníamos que hacerlo en ese momentos con los pro y las contras. En Arenas veo que las gurisas estaban esperando que le abriéramos el camino. Hoy lo podemos observar. En mi época de niña y adolescente no tuvimos esa oportunidad. Estaba del otro lado del alambrado”, concluyó.