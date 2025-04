Carmela Cocco, la atleta entrerriana que alcanzó otra meta

“Me tomó por sorpresa la convocatoria”, se sinceró Carmela. “No estaba segura si podía clasificar por la edad. Este es mi primer año U20, me quedaría un año más en este nivel, otros tres en U23 y recién después seré categoría mayor. Era algo que dudaba y me sorprendió muchísimo. Me alegró un montón porqué es participar en lo más alto del atletismo, con los máximos referentes. Me pareció una locura”, añadió, en el inicio de su diálogo con Ovación.

La entrerriana viene de protagonizar una gran performance en el Nacional de Mayores al ubicarse en el segundo escalón en la prueba de lanzamiento de martillo. Conquistó la medalla plateada al redondear su actuación con un registro de 53,76 metros “ Estuve a un metro de mi mejor marca”, lamentó. “Hasta la temporada pasada era categoría U18. Este año soy U20. Es muy brusco el cambio a mayores. Estuve cerca igual”, resaltó.

“Me encantaría mejorar la marca, pero a veces no se da. La intención es mejorar en cada torneo cada marca conmigo mismo”, aseveró.

Siguiendo en la misma línea, profundizó: “Pienso que la competencia es conmigo mismo. Si me gano a mi misma pueden llegar podios y medallas, pero primero tengo que ganarme a mi mismo. Con eso estoy más que feliz”.

El acceso al nivel superior le permite a Cocco a competir con el implemento de 4 kilogramos. “El martillo tiene progresión. Son implementos que se lanzan externos al cuerpo. Es muy posible ir progresando. Lo bueno es que tengo una buena media. Casi siempre mis torneos son sin lanzamientos nulos. No cometo errores de jaula o de salirme del círculo. Casi todos los tiros varían entre uno y dos metros. No hay una diferencia abismal entre tiro y tiro”, explicó.

El crecimiento de Carmela Cocco se dio con celeridad

La disciplina y compromiso con el entrenamiento le permitió adquirir la técnica rápidamente. Esto la llevó a ingresar en el primer plano del país en su especialidad. El progreso constante. A pesar de su juventud Carmela no omite que, en cualquier momento, su carrera podrá ingresar en una meseta.

“No se da siempre el exponencial crecimiento. A veces va progresando de a poco, pero después lográs subir. Por ahora no me pasó, pero si llega a suceder tengo las herramientas suficientes para llevar a cabo ese proceso, no frustrarme y evitar ese pensamiento negativo que te lleva a dudar en continuar con el deporte. En ese caso el pensamiento deberá ser momentáneo. Deberá ser un tiempo necesario para después crecer”, subrayó Carmela, que experimentó un 2024 de convivencia con el éxito.

En la temporada 2024 Carmela Cocco convivió con el éxito.

“De agosto a diciembre fue increíble lo que viví. En cada torneo fui mejorando mi marca por dos metros. Seguía creciendo, conquisté récord nacional, récord de Campeonato Sudamericano, medalla Sudamericana. Los objetivos que tenía para ese año los fui alcanzando. Al principio estuve más pasiva porque no había muchos torneos U18, pero en la segunda parte me fue muy bien”, revivió.

La competencia que tendrá como escenario el complejo Municipal Justo Román de Mar del Plata llevará a la entrerriana a compartir jaula con las mejores martilleras del continente. “Estaré con gente más grande, con mayor experiencia y unos cuantos metros arriba. Pero como experiencia ya gané con el sólo hecho de haber clasificado. Tendré que competir conmigo misma, pero también a mirar y apreciar a cada atleta que estará en Mar del Plata”, indicó la representante de la Escuela Municipal de atletismo de la Subsecretaria de Deportes de Concordia.

“Luego añadió: “Hay una martillera chilena llamada Mariana García que admiró mucho. Competir con ella será un sueño. La prueba de lanzamiento de martillo en varones estará muy justa. Serán cuatro atletas que están arriba de los 75 metros. Será una hermosa competencia que me encantaría apreciar”.

El Sudamericano y la formación académica

La preparación para este desafío coincide con el inicio de una nueva etapa de su vida. Tras haber concluido el nivel medio en el Colegio San Antonio de Concordia, se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Carmela intercambia tiempo de entrenamiento y competencias con los espacios para formarse académicamente. “Me quise inscribir a cuatro materia, pero me anoté a tres. Estoy pagando por eso. De todos modos me da el tiempo para entrenar y seguir con todo, pero hay cosas que debo seleccionar. En estos tiempos que están los parciales hay cosas por sacrificar, como sucede con el deporte. Tengo un parcial el 24, pero no asistiré porqué al día siguiente competiré en el Sudamericano. Tendré que enviar una justificación para ir a recuperatorio. Está empezando esa mezcla entre el deporte y el estudio”, cerró.