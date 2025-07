Carlos Tevez tuvo su primera práctica y fue presentado en Talleres

El propio Fassi le dio la bienvenida con estas palabras

“Presentamos a Carlos como nuevo entrenador, dentro de una situación atípica. No es normal lo que ha pasado. No son situaciones que se den normalmente. Lo más importante no es tanto la situación que se da sino qué hacemos con la situación que se da. Hoy toca estar presentando a Carlos Tevez como nuevo entrenador, el proceso que iniciará el próximo viernes. Nos ha pasado muchas veces que el entrenador antes de tomar una decisión se resguarda en muchos aspectos. Yo tomo el plantel pero que otro dirija la fecha uno… Sin embargo, en el día de ayer, aceptaste en el acto. Estaré en Córdoba, me haré cargo del plantel y dirigiré ante San Lorenzo. Aspecto que quiero resaltar, no es normal en los cuerpos técnicos que arrancan un proyecto. Por eso tenés todo el apoyo, la paciencia, tiempo. Los grandes logros se hacen cuando somos capaces de estar todos juntos. Es muy impotante este mensaje para la gente, para el hincha. Es muy importante que apoyemos a Carlos y su cuerpo técnico. Tendrás que tener tu tiempo para ponerle tu ADN. Vos ya nos has demostrado, a pesar de que sos muy joven, que estás en el comienzo de tu carrera como DT, ya demostrarse lo que sos capaz. Gracias por confiar en Talleres”, dijo Fassi.

“El 90 por ciento de estos jugadores que están acá nos dieron el título ante River. El 90 por ciento sigue estando acá. Confiamos muchísimo en este plantel, sabiendo que hay puestos para reforzar y sabiendo los puestos a reforzar. Con la vara tan alta que tiene Talleres, en un mercado complicado, con el Mundial de Clubes, donde empezó bastante más tarde que otros mercados, hace que todavía que esos dos o tres jugadores, no más, que podrían llegar. Todavía no hayan llegado. Pero confío muchísimo en este plantel”, completó el presidente.

“Hoy vino Girotti a decirme, quiermo quedarme en Talleres. Como vino también el Sicario y Fonda, diciéndome si realmente la posibilidad de Talleres es positivo el ofrecimiento de River… Por supuesto que pedimos poder salir, porque son situaciones significativas desde lo económico. El presupuesto de River, de todo el mes es el presupuesto de Talleres de todo un año. Si un jugador puede pasar a cobrar cinco o seis veces más, es lógica su ambición de querer salir. River sabe que tendrá que pagar lo que vale Portillo y lo que vale Fonda para poder irse. SI pagan lo que valen, se irán. Sino, será extraordinario, dos jugadores más que tendrá Carlos para lo que viene en este Talleres”.

“Estamos agradecido con Diego. Mi responsabilidad es muy grande. No me puedo lamentar ni hablar de lo que pasó. Miro para adelante y trato de ser proactivo. Nunca me había pasado una situación similar a esta. Es tan grande el nivel de responsabilidad que tenemos en una institución de tanto prestigio, con todo lo que se juega Talleres. No me aboqué a lamentarme. Me aboqué a resolver”.

Todas las frases de Carlos Tevez en su presentación en Talleres

“Buenas noches, gracias por venir. Les voy a decir una sola cosa…. Hablé con mi familia, pero saqué pasaje y me vine. Estoy feliz porque estoy como en mi casa. Muchos saben que en muchos años he venido a Córdoba por otra cosa. Pero estoy en mi casa. Estoy feliz, contento. Venirme de Estados Unidos, confió plenamente en los muchachos, en Andrés y en lo que es la gente ni hablar”.

“Va a estar quien quiera estar. Acá el escudo está por encima de cualquier nombre que se lleva en la espalda. El que quiera estar, se sube al barco. Vamos a empezar a que la gente se sienta identificada con este Talleres otra vez. Me tocó mucho como jugador enfrentarlo y no me daba nada gusto enfrentar a Talleres. Yo trato del primer día empezar a encontrar ese Talleres. Se hablará. Llegué cuatro y algo, justo para el entrenamiento. Hablaré con Andrés por los casos particulares (de futbolistas). Las cosas que hablaré con los futbolistas quedarán en el vestuario”.

“Confió plenamente en este plantel. Me gustaría que se queden todos. No soy quien para que un jugador pueda avanzar en su carrera. Siempre voy a estar del lado del jugador, porque me tocó estar en ese lado muchos años. Si el jugador quiere irse, tiene que irse… Es lo normal que quieran irse, quiere decir que hicieron un buen trabajo. Yo confío en este plantel, apenas Andrés me llamó le dije que sí. Antes que venga Diego (Cocca) hicimos un zoom de dos horas. Me conocía de antes. Apenas me llamó le dije que me subía al barco y confiaba en los jugadores que tenemos. Hoy cuando me presenté se lo dije a los muchachos: estoy convencido que vamos a sacar esto adelante”.

“Es importantísimo tener tranquilidad. Uno no puede volver más loco al jugador, de una semana que fue una locura. Buscamos que Talleres vuelva a ser protagonista, de menor a mayor. No hay que pensar que estamos anteúltimos en la tabla. Estamos pensando para adelante, pensando en volver a tener el ADN de Talleres, ese Talleres aguerrido, que le gustaba a la gente, que si no podía jugar te lo ganaba corriendo, metiendo. Después empezaremos a jugar lindo, como jugamos en posesión, en contragolpe. Hay que empezar a levantar y que Talleres vuelve a pelear cosas importantes”.

“Estaba esperando algo que me movilice. Le dije que tenía ganas de dirigir a Talleres, que era el único club de Argentina que podía moverme de la comodidad que tenía. Por su estructura, totalmente diferente que me tocó vivir, tanto Central como Independiente. Estoy feliz de estar acá”.

“Me ha tocado jugar contra Talleres y no me gustaba jugar contra Talleres. Porque era un equipo aguerrido, que no dejaba espacios y cuando tenía la pelota, jugaba. Yo voy a hacia eso, en tratar de encontrar ese Talleres. La camiseta de Talleres tiene que estar toda transpirada. Y después busquemos el juego lindo. No podemos dar un metro de ventaja. Después busquemos el fútbol. Hoy buscamos la intensidad para sacar adelante estos partidos donde nos vamos conociendo con los muchachos”.

“Confío en este plantel. Puedan venir jugadores o no, eso lo hablaremos con Andrés. Estoy convencido que con este plantel podremos sacarlo adelante”.