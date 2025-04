Carlos Tevez sueña con un partido de despedida con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

"Es algo que tengo pendiente, sería lindo cerrar un ciclo. Creo que se va a dar, se tiene que dar. Tengo que cerrar un ciclo. No hubo una charla todavía. Lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer. Hay que fijarse cuándo. No es fácil", inició en diálogo con Olga.

El Apache compartió con numerosas estrellas a nivel mundial a lo largo de su carrera pero entre todas ellas se destacan Lionel Messi (Selección Argentina) y Cristiano Ronaldo (Manchester United), a quienes marcó como sus dos grandes objetivos para el encuentro: "Los juntamos. Los voy a buscar yo. Los tengo agendados en Whatsapp como 'CR7' y 'Enano'", afirmó entre risas.

Al pensar en una posible convocatoria, el exdelantero enloqueció a los fanáticos al hablar de los jugadores que considera indispensables: "Wayne Rooney... Van der Sar de un lado y Buffon del otro. En los centrales va venir seguramente Rio Ferninand, Vidic… vamos a traer a Chiellini, Bonucci. Patrice Evra, mi hermano no puede faltar".

La relación de Tevez con Evra, con quien coincidió en Manchester United y Juventus, no es secreto y la misma sorprendió hasta el propio Sir Alex Ferguson: "Lo que me reí en ese United, porque era un coreano que era Ji-Sung Park, Evra francés y yo que no entendía nada inglés, el coreano que más o menos la llevaba y Patrice que llevaba los tres idiomas. Lo que nos hemos reído los tres, encima todos los miraban y decían '¿cómo se entienden los tres?' porque veían que charlábamos".

Al completar la nómina, reiteró la búsqueda de los astros y dejó un guiño para el actual presidente de Boca: "Volantes... Pirlo, Paul Scholes, Román seguramente va estar, Leo Messi, Cristiano vamos a traerlo".

El escenario nunca estuvo en duda y Tevez dejó en claro que buscará reunirse con Riquelme para intentar lograr ponerle fecha al encuentro, dejando de lado cualquier diferencia en el plano político que pueda existir entre ambos: "Se tiene que dar. Sería lindo este fin de año. No está cerca de una elección. Me tengo que juntar con Román por el tema de la cancha y que no sea otro año, por la política. Todo da vuelta en mi cabeza. Tengo que poner la idea. Me tengo que sentar con él. Se podría hacer a fin de año tranquilamente".

Carlos Tevez descartó ser presidente de Boca

"De presidente no voy a ir. No estoy preparado. Soy entrenador. Obvio que me quieren subir siempre a un coso político... No estoy preparado para ser presidente. Vos te tenés que preparar. Tenés que tener en claro. No estoy preparado", inició el Apache descartando toda chance de ser mandatario del Club de la Ribera en un futuro.

En ese sentido, elogio el ciclo de Gago en el club y explicó lo que le parecía imperioso para iniciar un ciclo al frente del Xeneize: "Para ser técnico de Boca... Hoy está Fernando, lo está haciendo muy bien. Estoy capacitado, pero hoy está el técnico que está. No me gustaría postularme. Tiene que ser un espacio donde me sienta cómodo. Las dos experiencias que tuve me llevó a cansarme en el día a día".