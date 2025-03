Carlos Tevez disfrutó de una jornada de pesca en Villa Urquiza.

El ex futbolista y actual entrenador, Carlos Tevez , se tomó un descanso de sus compromisos profesionales y fue visto disfrutando de una jornada de pesca en Villa Urquiza, Entre Ríos. Con su característico perfil bajo, el Apache aprovechó el contacto con la naturaleza y el río Paraná, un destino elegido por muchos amantes de la pesca deportiva.

Carlos Tevez se relaja pescando en Entre Ríos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Schmaedke (@palitoschmaedke)

No es la primera vez que el ex jugador de Boca Juniors demuestra su pasión por la pesca, una actividad que ha mencionado en varias oportunidades como parte de su forma de desconectar del fútbol y la rutina. Aunque no trascendieron detalles sobre su jornada, las imágenes que circularon en redes sociales mostraban a Tevez sonriente y disfrutando del paisaje entrerriano.

Su presencia en Villa Urquiza generó sorpresa entre los habitantes locales y turistas, quienes no dudaron en destacar la humildad y sencillez con la que se manejó en todo momento.