Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

La cuenta regresiva ya comenzó. Capibaras XV , la nueva franquicia argentina de rugby profesional que representará a la región del Litoral (uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), tiene confirmado su fixture completo para el Súper Rugby Américas 2026 , torneo en el que hará su estreno absoluto a nivel internacional.

El debut será nada menos que ante el campeón vigente. El sábado 21 de febrero , desde las 20,30 , Capibaras recibirá a Peñarol Rugby en el Hipódromo de Rosario , en lo que promete ser una jornada histórica para el rugby del Litoral.

Un camino exigente y federal

El equipo recorrerá Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, combinando partidos como local en Rosario, Santa Fe y Paraná, con compromisos clave como visitante. En la segunda fecha, el sábado 28 de febrero, enfrentará a Cobras en Santa Fe Rugby, mientras que una semana después visitará a Pampas en el CASI.

El calendario también incluye duelos internacionales ante Yacaré XV en Asunción, Selknam en Santiago de Chile y la revancha frente a Peñarol en Paysandú. Además, habrá cruces argentinos de alto voltaje frente a Dogos y Tarucas, tanto de local como de visitante.

Los partidos para elos Capibaras XV

Fecha 1: sábado 21/2 a las 20.30 ante Peñarol en el Hipódromo de Rosario; fecha 2: sábado 28/2 a las 18.30 ante Cobras en Santa Fe Rugby; fecha 3: Viernes 6/3 a las 19 ante Pampas en CASI; fecha 4: sábado 14/3 a las 18.30 ante Yacaré en Héroes de Curupayty; fecha 5: sábado 21/3 a las 15 ante Selknam en Santiago de Chile; fecha 6: lunes 30/3 a las 20 ante Dogos en Córdoba Athletic; fecha 7: lunes 13/4 a las 20 ante Tarucas en el Hipódromo de Rosario; fecha 8: sábado 18/4 a las 19 ante Peñarol en Paysandú; fecha 9: domingo 26/4 a las 15 ante Cobras en el Estadio Nicolau Alayon; fecha 10: viernes 1/5 a las 16 ante Pampas en el Hipódromo de Rosario; fecha 11: viernes 8/5 a las 19 ante Yacaré en Santa Fe Rugby; fecha 12: sábado 23/5 a las 16 ante Selknam en el club Estudiantes de Paraná;fecha 13: viernes 29/5 a las 19 ante Dogos en el Hipódromo de Rosario; fecha 14: viernes 5/6 a las 19 ante Tarucas en Tucumán Lawn Tennis.