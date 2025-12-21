Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV ya tiene calendario confirmado para 2026

Capibaras XV , la nueva franquicia argentina de rugby profesional que representará a la región del Litoral conoce sus rivales el Súper Rugby Américas

21 de diciembre 2025 · 20:18hs
Capibaras VX

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

La cuenta regresiva ya comenzó. Capibaras XV, la nueva franquicia argentina de rugby profesional que representará a la región del Litoral (uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), tiene confirmado su fixture completo para el Súper Rugby Américas 2026, torneo en el que hará su estreno absoluto a nivel internacional.

El debut será nada menos que ante el campeón vigente. El sábado 21 de febrero, desde las 20,30, Capibaras recibirá a Peñarol Rugby en el Hipódromo de Rosario, en lo que promete ser una jornada histórica para el rugby del Litoral.

Un camino exigente y federal

El equipo recorrerá Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, combinando partidos como local en Rosario, Santa Fe y Paraná, con compromisos clave como visitante. En la segunda fecha, el sábado 28 de febrero, enfrentará a Cobras en Santa Fe Rugby, mientras que una semana después visitará a Pampas en el CASI.

El calendario también incluye duelos internacionales ante Yacaré XV en Asunción, Selknam en Santiago de Chile y la revancha frente a Peñarol en Paysandú. Además, habrá cruces argentinos de alto voltaje frente a Dogos y Tarucas, tanto de local como de visitante.

Los partidos para elos Capibaras XV

Fecha 1: sábado 21/2 a las 20.30 ante Peñarol en el Hipódromo de Rosario; fecha 2: sábado 28/2 a las 18.30 ante Cobras en Santa Fe Rugby; fecha 3: Viernes 6/3 a las 19 ante Pampas en CASI; fecha 4: sábado 14/3 a las 18.30 ante Yacaré en Héroes de Curupayty; fecha 5: sábado 21/3 a las 15 ante Selknam en Santiago de Chile; fecha 6: lunes 30/3 a las 20 ante Dogos en Córdoba Athletic; fecha 7: lunes 13/4 a las 20 ante Tarucas en el Hipódromo de Rosario; fecha 8: sábado 18/4 a las 19 ante Peñarol en Paysandú; fecha 9: domingo 26/4 a las 15 ante Cobras en el Estadio Nicolau Alayon; fecha 10: viernes 1/5 a las 16 ante Pampas en el Hipódromo de Rosario; fecha 11: viernes 8/5 a las 19 ante Yacaré en Santa Fe Rugby; fecha 12: sábado 23/5 a las 16 ante Selknam en el club Estudiantes de Paraná;fecha 13: viernes 29/5 a las 19 ante Dogos en el Hipódromo de Rosario; fecha 14: viernes 5/6 a las 19 ante Tarucas en Tucumán Lawn Tennis.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Rugby
