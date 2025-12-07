Cierre de año perfecto para Agustín Canapino (Camaro) y para los hinchas de Chevrolet, que vivieron una temporada inolvidable. El piloto del Canning Motorsports, que se había coronado campeón de Turismo Carretera por 5ª vez al cabo de su éxito en la 1ª serie, consumó una categórica victoria en la Final disputada en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, sede del Premio Coronación 2025. El paranaense Mariano Werner fue segundo en la final.
Canapino festejó su flamante título con su 6ª victoria del año
7 de diciembre 2025 · 15:17hs
El Turismo Carretera abrirá su temporada 2026 en el autódromo de El Calafate, el 14 y 15 de febrero.