Camila Suárez anunció que deja de jugar por razones de salud

El comunicado de Camila Suárez

"Primero que todo quiero compartir el por qué no seré parte de la Selección", comenzó diciendo Camila.

"Hace un tiempo estoy viviendo situaciones de mucho estrés a nivel deportivo/competitivo. Estas situaciones me quitaron las ganas de disfrutar, de ser feliz dentro de una cancha y hacerlo con la pasión que siempre me ha caracterizado. Hoy estoy atravesando un momento donde no puedo rescindir un contrato deportivo ya que me piden números desorbitantes y en dólares para poder hacerlo", indicó.

"Esta situación está afectando directamente mi estabilidad emocional, deportivo y mi salud mental. A raíz de todo esto y con muchísima tristeza y la angustia que me provoca esta situación, he decidido dar un paso al costado en este deporte que tanto amo, el básquet que me da fuerzas y me llena de vida, pero no puedo poner en juego ni mi salud física ni mi salud mental, y esto lastimosamente también implica que en esta oportunidad no puedo estar a disposición de la Selección", finalizó.