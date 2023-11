Camatí dejó el trofeo en tierras vialenses

UNO se comunicó con el capitán del elenco vialense, Mauro De Ángelis, quien analizó el desarrollo del partido final, el cual terminó con la consagración de su equipo.

“Dentro de la cancha se vivió como toda final. Los dos equipos trataban de equivocarse lo menos posible y los errores eran forzados por los otros equipos. El partido se sentía y vivía con intensidad de ambos lados, sobre todo desde lo físico. Si bien Camatí no tuvo un buen primer tiempo, no dejamos que se nos escapen en el tanteador y terminamos sólo un try abajo. De todos modos, el entrenador planeó un primer tiempo para desgastar a San Carlos, con fowards pesados, y, luego, en el segundo tiempo introdujo cambios con los que incrementó la velocidad de juego. Así se pudo dar el resultado positivo. Hubo mucho mérito en su planificación”, explicó.

Luego, se refirió a la calidad del certamen: “El nivel con el que nos encontramos es igual a lo que vivimos en el Provincial. Hay equipos fuertes, que juegan lindo y otros más flojos. El desarrollo de estos equipos es similar a los nuestros. Lo que sí, tener la posibilidad de enfrentarnos con rivales que no conocíamos tenía otro incentivo. Este título es muy importante para el grupo, porque se trabajó muchísimo para conseguirlo. Fue un trabajo de todo el año y en la primera mitad de la temporada no pudimos conseguirlo, ya que terminamos segundos”.

Posteriormente, De Ángelis se tomó un tiempo para reflexionar sobre el crecimiento que ha vivido su club.

“Hace muchos años que soy uno de los referentes de Camatí –sostuvo–, un luchador por el rugby en nuestra ciudad, tal como los debe haber en otros lugares. Saber que Camatí hoy está entre los mejores de la provincia es una satisfacción enorme. No voy a mentir y negar que se siente el cansancio por tantos años de trabajo, pero cuando pasan cosas como el título, el subcampeonato en el primer torneo o tener 35 jugadores activos, te da muchas ganas de continuar trabajando sin bajar los brazos”.

El clásico fue de Carpinchos

Carpinchos RC de Gualeguaychú se consagró campeón del Torneo Internacional del Río Uruguay, tras derrotar ajustadamente en la final, por 19 a 16, a su clásico de la localidad del sur provincial, Central Entrerriano.

Entre campeones

El sábado 11 de noviembre se disputará la Copa Challenger, entre Camatí y Carpinchos, campeones del Torneo Dos Orillas del Paraná y Uruguay, respectivamente. El lunes, con la Lotería de Entre Ríos, se sorteará la localía. Si el número termina par, será local Camatí; de finalizar impar, el partido se jugará en cancha de Carpinchos.