Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

El pequeño país africano, que tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes, jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

13 de octubre 2025 · 21:49hs
Cabo Verde clasificó al Mundial luego de vencer como local por 3 a 0 a Esuatini por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde clasificó al Mundial luego de vencer como local por 3 a 0 a Esuatini por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde, país que se independizó de Portugal en 1975 y tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes, clasificó al Mundial por primera vez en su historia y estará en Norteamérica 2026, luego de vencer por 3 a 0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Luego de un primer tiempo en el que Khanyakwezwe Shabalala, arquero visitante, fue figura, los Tiburones Azules fueron incontenibles. Dailon Livramento, atacante de Casa Pia de Portugal, encontró un rebote en el área tras un córner ejecutado desde la derecha y convirtió a los tres minutos del complemento.

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

México eliminó al local, Chile.

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

Seis más tarde los dirigidos por Bubista, que alcanzaron las semifinales de la pasada Copa África, duplicaron la ventaja: Willy Semedo empujó la pelota al fondo de la red luego de que Diney Borges cabeceara un centro elevado desde la derecha por Semedo. Finalmente, el defensor Stopíra decretó el 3 a 0 final a los 91 minutos de acción.

La hazaña del equipo deportivo fue festejada por los 15.000 espectadores que llenaron el Estadio de Praia, recinto inaugurado en 2014. Además, el gobierno decretó jornada de fiesta, motivo por el cual la población quedó liberada de sus responsabilidades al mediodía y pudo seguir el encuentro.

¿Qué se sabe de Cabo Verde?

Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas y cinco islotes ubicado a 460 kilómetros de Senegal, con una población de 505.044, según el último censo realizado en 2021, aunque 1,5 millones de caboverdianos viven en el exterior, principalmente en Portugal, Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos. Esa comunidad, tres veces mayor que la población residente, sostiene vínculos económicos y culturales con el país, de ese lazo nació el proyecto que hoy sostiene al seleccionado.

El secreto del crecimiento está en una política sostenida por la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF). Desde comienzos de los 2000,la entidad encaró la tarea estratégica de rastrear a los hijos de la diáspora caboverdiana que desarrollaban su carrera en clubes europeos, y gracias a los cambios en la normativa de la FIFA, muchos de ellos pudieron representar a la tierra de sus padres. El resultado fue un salto competitivo que convirtió a los Tiburones Azules en un equipo respetado dentro de África.

Los resultados de esta tarea se vieron rápido, Cabo Verde alcanzó los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2013 y 2023, y estuvo muy cerca de clasificar al Mundial 2014, frustrado solo por una sanción administrativa.

Mundial Cabo Verde Estados Unidos México Canadá
Noticias relacionadas
Argentina le ganó a Italia y terminó con puntaje perfecto.

Argentina le ganó a Italia y terminó con puntaje perfecto

Los varones de Talleres quedaron a un paso de la consagración en el Torneo Dos Orillas.

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Platense igualó de local con Riestra.

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

La asamblea será en la entidad este martes.

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ver comentarios

Lo último

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Ultimo Momento
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

La provincia
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Dejanos tu comentario