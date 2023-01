Bruno Duarte, entre la pasión por el fútbol y la música

PSG: París no vende el Parque de los Príncipes

Rambo, como lo bautizó un exintegrante del cuerpo técnico del elenco ecuatoriano, extendió contrato por tres años en Cuenca. En esta temporada asumirá tres desafíos: La LigaPro Serie A, la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana.

Bruno "Rambo" Duarte estará con nosotros por tres años más.

En el cierre de 2022 el marcador central, de 27 años, disfrutó del cariño que garantizó la familia. Destinó los dos meses de descanso a los afectos. Renovó energías en el norte entrerriano disfrutando del asado argentino. “Es una de las cosas que más extrañé, es totalmente diferente a la carne que consumimos en Ecuador”, aseveró. También abocó tiempo para conectarse a otra de sus grandes pasiones: la música.

El período de licencias culminó el 6 de enero. Duarte se calzó la indumentaria de trabajo para iniciar los trabajos de pretemporada en Ecuador, un país que le abrió las puertas y le brindó “calidad de vida”, como el zaguero describió.

Bruno Duarte Deportivo Cuenca.jpg Bruno Duarte asumirá tres desafíos en la temporada 2023: La LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana. Prensa Deportivo Cuenca.

“Este será mi segundo año en Ecuador. Es otra perspectiva, otra manera de ver las cosas. Es mejor conocer el ambiente porque sabré con lo que me encontraré en el campeonato. Por ese lado estoy más tranquilo sabiendo que este año tendremos tres competiciones: La LigaPro, la Copa Ecuador, y la Copa Sudamericana. Serán lindos desafíos para los que no estamos preparando de la mejor manera”, indicó Duarte, en diálogo telefónico con Ovación desde Cuenca.

“La calidad de los ecuatorianos es muy importante para los extranjeros. Cuenca es una ciudad muy futbolera. Tiene mucha hinchada y nos hace sentir de la mejor manera. Ese fue uno de los puntos que tomé en cuenta al tomar la decisión de renovar. Además la ciudad es muy bonita y se puede vivir tranquilo. Por eso tomé la decisión de seguir creciendo en Cuenca”, añadió Matungo, como lo apodaron en su paso por las formativas de Patronato.

Formar parte de la próxima edición de la Copa Sudamericana significa alcanzar uno de los objetivos que todo deportista de alta competencia se plantea: competir en un certamen internacional. “Siempre aspiré ir superándome y tratar de competir a nivel internacional. Por eso estoy muy feliz de tener la posibilidad de jugar una Copa Sudamericana”, remarcó.

En la pasada temporada el Federalense disputó 27 encuentros, de los cuales en uno solo no formó parte del 11 inicial. En este destino encontró un campeonato competitivo. El buen de los protagonistas es una de las características. El juego físico es otro de los sellos de la LigaPro.

“Me sorprendió para bien el campeonato. Es un fútbol fuerte desde lo físico donde la mayoría de los equipos juegan bien al fútbol. Además los clubes están muy ordenados desde lo financiero. Se hicieron partidos muy buenos en cada jornada. Pero lo que más me llamó la atención fue lo fuerte que es el juego desde lo físico”, describió.

Duarte es uno de los pilares del Expreso Austral. La renovación de su contrato fue anunciada en las redes sociales con una imagen del entrerriano disfrazado de Rambo. “El departamento de marketing le pone mucha onda. Lo tomé con mucha gracia porque me gustó mucho. Estoy feliz de haber renovado con el Cuenca porque me siento feliz y muy contento”, indicó Bruno, quien mencionó cuáles son las metas trazadas para la temporada 2023.

Cable a Tierra

El fútbol no es sólo encarado como un trabajo. Duarte es un amante de la pasión popular. Pero no es su única debilidad. La música es otro de los motivos que golpea en las fibras íntimas del atleta entrerriano.

“La música hoy en día forma parte de algo muy importante para mí”, aseguró, quien en los momentos de libertad se ubica frente a su teclado. “Tengo un sintetizador que se usa para tocar cumbia y otros géneros. Me encanta la música. Es una pasión casi similar al fútbol”, relató.

Bruno no viene de una familia de artistas. Descubrió esta faceta en su estadía en Paraná. “No vengo de una familia de música. Fue algo que me propuse comenzar. Arranqué a tocar el piano en mi paso por Patronato en 2016. Hasta hoy es una pasión que sigue intacta y me gusta mucho”, reafirmó.

El arte es un pasatiempo para Duarte. En Federal tiene su banda a la que denominaron La 18 Band. “Hacemos covers y temas propios. Lo hago por pasión y para acompañar a mis amigos”, redondeó.