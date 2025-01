Brian Negro está listo para asumir el desafío en Colón

En este sentido, el oriundo de Federal fue presentado en los primeros días del 2025 como una de las incorporaciones de Colón de Santa Fe. “Es el desafío más importante de mi carrera”, calificó Brian, en diálogo con Ovación.

Embed ☑️ Brian Negro



El marcador central zurdo de 27 años es la nueva incorporación para la temporada 2025.



Llega proveniente de Tristán Suárez, por un año y con opción de compra. pic.twitter.com/99aEkTKeBN — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) January 3, 2025

Luego añadió: “Se presentó esta oportunidad y no dudé en aceptar la propuesta. Estoy listo para asumir este desafío”, afirmó.

Todo atleta aspira dar un salto de calidad en su trayectoria. Trabaja y se prepara para alcanzar esta meta personal. La puerta a veces se abre antes de lo imaginado. “La verdad que me tomó por sorpresa llegar a Colón”, se sinceró Brian. “Siempre busco seguir mejorando en mi carrera futbolística, pero la verdad que me tomó por sorpresa esta posibilidad. Venir a Colón es un gran paso”, acotó.

De pelear por la permanencia a buscar el ascenso con Colón de Santa Fe

La llegada al Sabalero implica un cambio en el objetivo colectivo. En el último torneo el entrerriano peleó por la permanencia con Tristán Suárez. Esta misión fue alcanzada por el elenco que, con orgullo, se mantiene como uno de los equipos que jamas retrocedió casilleros en el mapa del fútbol argentino. En Colón Negro tendrá el enfoque en la pelea por el salto de divisional.

“En Tristán peleamos la permanencia y casi terminamos ingresando al reducido. Venir a este club significa convivir con la mochila de candidato. Es un desafío muy importante que me gusta. Siempre fui una persona de desafíos y acá estoy para asumirlo”, remarcó, con convencimiento el defensor que, a sus 27 años, se encuentra en etapa de madurez profesional.

“Mi llegada a Colón llegó en un momento de ascenso de mi carrera”, calificó el ex Patronato, Sarmiento de Resistencia, Acassuso y Tristán Suárez. “Vengo teniendo años buenos después de una seria lesión que sufrí en 2022. Cuando me recuperé pude jugar muchos partidos en Acassuso, me consolidé y terminé como capitán del equipo. A partir de ahí se dio el salto a la Primera Nacional. Venir a Colón me tomó por sorpresa, Pero es muy bueno para mi carrera. Y acá me encuentro, para medirme para que estoy”, subrayó.

Un equipo de nivel superior que compite en la Primera Nacional

En su etapa en el plantel profesional de Patronato Brian Negro visitó las instalaciones del Sabalero al enfrentarlo en amistosos de pretemporada. En ese entonces observó de cerca la estructura del elenco santafesino. Formar parte de la estructura le permite visualizar con mayor profundidad la grandeza del equipo que representará en esta temporada.

“Cuando estuve en Patronato vine a jugar varios amistosos de pretemporada. Ahora sentirlo desde adentro cambia un montón. Colón es un club de primera, mis compañeros son excelentes. Se está armando un grupo muy bueno que es lo principal. Siempre recalco lo humano. Hasta el momento vamos muy bien por ese camino”, valoró.

En Colón el entrerriano convivirá con la responsabilidad de luchar por el premio mayor. El marcador central intentará transformar esa presión en una fuente de motivación. “Lo que más queremos es que la gente se siente identificada con lo que vamos a proponernos. Queremos entrar a la cancha sabiendo que es lo que buscaremos más allá de tener la mochila de candidato. Sabemos lo que vamos a jugar. Asimismo motiva mucho tener la camiseta de Colón puesta. Espero que sea más motivación que presión. Si hacemos lo que venimos trabajando durante estos días de pretemporada vamos a estar muy bien para competir”, advirtió Negro, que palpita el inicio del campeonato, programado para febrero.

“Será un torneo larguisimo en el que deberemos encontrar un equilibrio, regularidad y recambio porque a su vez disputaremos la Copa Argentina, que no es lo importante hoy, pero es una competencia que deberemos que afrontar de la mejor manera porque somos Colón y en este club hay que competir siempre”, cerró