Brasil venció con lo justo a Ecuador y encaminó el rumbo

De esta forma, el seleccionado local enderezó el rumbo ya que no había arrancado de la mejor manera, mientras que la Tri tuvo el debut de Sebastián Becaccece.

Muy duro para Brasil

Brasil intentó hacer el gasto en el primer tiempo y logró un buen dominio del balón no tan concluyente en los últimos metros. De hecho, sus jugadas más peligrosas fueron una presión alta de Vinicius ante la salida del fondo entre Hernán Galíndez y Félix Torres, que casi terminan adentro del arco.

El gol, sobre los 29', llegó cuando Rodrygo recibió la pelota de Lucas Paquetá y su disparo de media distancia pareció desviarse en William Pacho para colarse contra el palo derecho de Galíndez.

Antes del descanso, Allison y Gabriel tuvieron que salvar una arremetida de Moisés Caicedo que demostraba que la visita estaba viva.

En el complemento, Ecuador buscó la igualdad aunque no tuvo mayores ideas para romper una buena defensa plantada por Brasil. Así, las jugadas de riesgo no abundaron y el combinado local se conformó con la victoria pese a no tener un gran rendimiento.